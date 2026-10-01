Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας των «Πρασίνων» με ανάρτησή του αναφέρθηκε με τα κολακευτικά λόγια στον Σέρβο τεχνικό, τονίζοντας πως είναι ο καλύτερος σε οτιδήποτε ακουμπά το μπάσκετ.

«Με Ζοτς δεν έχεις απλά σε τακτική τον καλύτερο, δεν έχεις απλά σε διαχείριση αστέρων τον καλύτερο, δεν έχεις απλά σε μετάδοση ψυχολογίας τον καλύτερο, δεν έχεις σε οτιδήποτε ακουμπά το μπάσκετ τον καλύτερο. Έχεις αυτόν που ούτε καν φαντάζονται τα διάφορα ποντίκια να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, γιατί με δύο λέξεις σας γ@@@ει όλους!»