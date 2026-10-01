Σύμφωνα με δημοσίευμα της O’Jogo, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την Εθνική Πορτογαλίας.

Είδηση-«βόμβα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αναφορικά με το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο, έρχεται από πορτογαλικό μέσο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο CR7 αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας, μετά από συζήτηση που είχε με τον προπονητή, Χόρχε Ζεσούς, και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, μία ημέρα πριν από το παιχνίδι των Ιβήρων με τη Δανία για το Nations League.

Μάλιστα, ο 41χρονος, με ανάρτησή του, τόνισε πως θα πει όλη την αλήθεια όταν έρθει η ώρα, γεμίζοντας ερωτηματικά τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ωστόσο, οι εξελίξεις… τρέχουν και, σύμφωνα με την O’Jogo, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει ήδη πάρει την απόφαση να αποσυρθεί από την Εθνική!

Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη τους λόγους που έφεραν τον CR7 σε αυτή την -ακραία- κατάσταση, ωστόσο φαίνεται πως οι άνθρωποι της Πορτογαλίας προσπάθησαν μέχρι τελευταία στιγμή να του αλλάξουν γνώμη. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η Marca, που εξηγεί πως ο Χόρχε Ζεσούς μαζί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, πήραν… από πίσω τον Κριστιάνο μέχρι το αεροδρόμιο.

Εκεί, μιλώντας του θέλησαν να τον μεταπείσουν, ωστόσο ο ίδιος φέρεται πως δεν ήθελε να ακούσει τίποτα, επιβιβάστηκε στο ιδιωτικό του αεροπλάνο και πέταξε για Μαδρίτη.

Έτσι, και με βάση το εν λόγω ρεπορτάζ, το παιχνίδι της 25ης Σεπτεμβρίου κόντρα στην Ουαλία (1-0), στο Ζοσέ Αλβαλάδε, αναμένεται να ήταν το τελευταίο του με το εθνόσημο στο στήθος.