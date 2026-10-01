Η σύγκρουση στα υψηλότερα κλιμάκια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αποκτά πλέον ανοιχτό χαρακτήρα. Λίγους μήνες πριν από το εκλογικό συνέδριο της FIFA, που είναι προγραμματισμένο για τις 18 Μαρτίου 2027 στο Ραμπάτ, ο Αλεξάντερ Τσέφεριν πέρασε στην αντεπίθεση απέναντι στον Τζάνι Ινφαντίνο, έχοντας στο πλευρό του – έστω με σαφώς ηπιότερους τόνους – τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί.

Το σκηνικό στήθηκε στην Κοπεγχάγη, στη γενική συνέλευση της EFC, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Ο Ινφαντίνο είχε προσκληθεί, ωστόσο δεν έδωσε το «παρών». Σύμφωνα με την Équipe, η απουσία του συνδέεται με το ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα στις σχέσεις του με τον Τσέφεριν.

Και ο πρόεδρος της UEFA δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη.

Ανεβαίνοντας στο βήμα, χρησιμοποίησε το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα» για να στείλει το μήνυμά του, χωρίς να κατονομάσει αρχικά τον Ινφαντίνο.

«Θυμάμαι το “ο βασιλιάς είναι γυμνός” του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν», ανέφερε, εξηγώντας πως ορισμένες φορές χρειάζεται κάποιος να εκφράσει δημόσια αυτό που όλοι μπορούν να δουν.

Στη συνέχεια, όμως, έγινε πολύ πιο αιχμηρός «Ήρθε η ώρα να πούμε: “Ως εδώ”», δήλωσε, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις συζητήσεις για πιθανή πώληση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, αλλά και στο βραβείο ειρήνης που είχε απονείμει ο Ινφαντίνο στον Ντόναλντ Τραμπ.

Και ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με μια φράση που αποτύπωσε το μέγεθος της αντιπαράθεσης:

«Το ποδόσφαιρο είναι μεγαλύτερο από τους ανθρώπους που το διοικούν. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει το μέλλον του. Το ποδόσφαιρο δεν πωλείται. Ούτε σήμερα ούτε αύριο».

Στο ίδιο συνέδριο τοποθετήθηκε και ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί. Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν και της EFC απέφυγε να κατονομάσει τον Ινφαντίνο, ωστόσο τα λόγια του είχαν σαφή αποδέκτη.



«Είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπουμε τη σημερινή κατάσταση. Αντί να βελτιώνουμε το άθλημά μας, χάνουμε τον χρόνο μας αντιμετωπίζοντας προβλήματα και δυσκολίες», υποστήριξε.

Ο Αλ Κελαϊφί στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη για διάλογο, διαφάνεια και ειλικρίνεια, τονίζοντας πως, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονται στην κορυφή των θεσμών, «το ποδόσφαιρο είναι πάνω από όλους μας».



Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, δηλώνοντας πως είναι ικανοποιημένος με τον ρόλο του στην Παρί, την EFC και την προσωπική του ζωή. Αντίθετα, εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία του να δει τον Τσέφεριν να παραμένει στην ηγεσία της UEFA και μετά τη λήξη της τρέχουσας θητείας του. «Το ποδόσφαιρο χρειάζεται σπουδαίους ηγέτες σαν εσένα», είπε απευθυνόμενος στον Σλοβένο, καλώντας τον, εκ μέρους των περισσότερων από 900 συλλόγων της EFC, να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία της UEFA.



Το παρασκήνιο, πάντως, είναι ακόμη μεγαλύτερο. Σύμφωνα με την Équipe, ο Τσέφεριν θα επιθυμούσε να δει τον Αλ Κελαϊφί απέναντι στον Ινφαντίνο στις εκλογές της FIFA, όμως ένα τέτοιο σενάριο δεν φαίνεται να βρίσκεται στο τραπέζι.

Με το εκλογικό συνέδριο του Μαρτίου να πλησιάζει, η αντιπαράθεση γύρω από την ηγεσία και την κατεύθυνση της FIFA περνά πλέον σε νέα φάση. Και η εμφάνιση ενός αντιπάλου απέναντι στον Ινφαντίνο παραμένει το κρίσιμο ερώτημα.