Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ήταν ποτέ «ένας ακόμη παίκτης» στην εθνική Πορτογαλίας. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες αποτέλεσε το απόλυτο σημείο αναφοράς της, καταγράφοντας 234 συμμετοχές και 146 γκολ. Γι’ αυτό και η απόφασή του να αποχωρήσει από την αποστολή, εν μέσω της έντασης με τον Χόρχε Ζεσούς, δημιουργεί ένα πρωτόγνωρο σκηνικό γύρω από τη «Σελεσάο».

Η ένταση δεν προέκυψε από ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέσα από μια αλληλουχία γεγονότων που άλλαξε σταδιακά τις ισορροπίες ανάμεσα στον 41χρονο αρχηγό και τον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Αρχικά, Ζεσούς και Ρονάλντο φέρονται να είχαν συμφωνήσει τον τρόπο διαχείρισης του Πορτογάλου στα τέσσερα παιχνίδια του συγκεκριμένου «παραθύρου». Ο CR7 θα αγωνιζόταν στο πρώτο ματς, απέναντι στην Ουαλία, και στο τέταρτο, κόντρα στη Νορβηγία στις 4 Οκτωβρίου.

Στην αναμέτρηση με την Ουαλία ξεκίνησε βασικός, έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 66 λεπτά και βρήκε δίχτυα, με το γκολ του ωστόσο να ακυρώνεται. Μέχρι εκείνο το σημείο δεν υπήρχε ένδειξη σοβαρής διαφωνίας.

Τα δεδομένα άλλαξαν πριν από το επόμενο παιχνίδι με τη Νορβηγία. Ο Ζεσούς φέρεται να ενημέρωσε τον Ρονάλντο ότι ενδέχεται να τον χρειαστεί και ότι θα μπορούσε να του δώσει περίπου μισή ώρα συμμετοχής.

Ο αρχηγός σηκώθηκε για προθέρμανση όταν το σκορ ήταν 1-1. Λίγο αργότερα, όμως, η Πορτογαλία προηγήθηκε με 2-1 και ο Ζεσούς επέλεξε διαφορετική διαχείριση για να προστατεύσει το αποτέλεσμα. Ο Ρονάλντο έκανε προθέρμανση για περίπου μισή ώρα, αλλά δεν πέρασε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έφυγε ενοχλημένος από το γήπεδο.

Η ένταση συνεχίστηκε τις επόμενες ημέρες. Ο CR7 δεν προπονήθηκε με τους συμπαίκτες του και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Το σημείο καμπής, ωστόσο, φέρεται να ήταν η δημόσια τοποθέτηση του Χόρχε Ζεσούς.

Ο Πορτογάλος τεχνικός επιχείρησε να υποβαθμίσει όσα είχαν συμβεί, κάνοντας λόγο για μια φυσιολογική στιγμή απογοήτευσης που μπορεί να διαρκέσει «10, 15 ή 20 δευτερόλεπτα». Οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν τον Ρονάλντο.

Αντί να επιστρέψει στην ομαδική προπόνηση, ο 41χρονος αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή και να επιστρέψει στη Μαδρίτη με το ιδιωτικό του αεροσκάφος. Ο ίδιος στη συνέχεια επιβεβαίωσε δημόσια την απόφασή του, αναφέροντας ότι αυτή ελήφθη μετά τη συνέντευξη Τύπου του ομοσπονδιακού τεχνικού και κατόπιν συζήτησης με τον πρόεδρο της πορτογαλικής ομοσπονδίας. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι θα μιλήσει όταν θεωρήσει πως έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή για τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον αφορά το τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για το μέλλον του στην εθνική. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλές συμπέρασμα. Εκείνο που δεν αμφισβητείται είναι ότι η σχέση του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία της Πορτογαλίας με τη «Σελεσάο» βρίσκεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της.

Και κάπως έτσι, οι 146 διεθνείς στόχοι σε 234 συμμετοχές αποκτούν ξαφνικά διαφορετικό βάρος. Όχι επειδή έχει επιβεβαιωθεί ότι γράφτηκε ο επίλογος, αλλά επειδή για πρώτη φορά το ενδεχόμενο ενός τέλους μοιάζει να βρίσκεται τόσο έντονα πάνω από την εθνική Πορτογαλίας.