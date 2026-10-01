Η Εθνική Ελλάδας απέδειξε στη Γερμανία ότι μπορεί να κερδίζει και με διαφορετικό τρόπο. Με άμυνα από «ατσάλι», απόλυτη συγκέντρωση και κυνισμό στις κρίσιμες στιγμές, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πανηγύρισε ένα σπουδαίο και ιστορικό διπλό με 1-0, έχοντας για «χρυσό» σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό.

Η «Γαλανόλευκη» χρειάστηκε να αντέξει την πίεση των Γερμανών στο πρώτο ημίχρονο, όμως μετά την ανάπαυλα περιόρισε σημαντικά τους κινδύνους μπροστά από την εστία της. Μάλιστα, πριν ανοίξει το σκορ, είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα με τον Ιωαννίδη στο 67’. Η αμυντική λειτουργία αποτέλεσε το μεγάλο της όπλο, με τους διεθνείς να παραμένουν προσηλωμένοι στο πλάνο σε ολόκληρο το 90λεπτο και να διατηρούν ανέπαφη την εστία τους.

Το πάθημα των προκριματικών του Μουντιάλ φαίνεται πως έγινε μάθημα. Η Ελλάδα έδειξε ότι μπορεί να υπηρετήσει αποτελεσματικά ακόμη και παιχνίδια χαμηλής κατοχής, στηριζόμενη στη συμπαγή άμυνα και στην αποτελεσματικότητα. Το 2/2 στον όμιλο δημιουργεί πλέον βάσιμες προσδοκίες για παρουσία στα προημιτελικά του Nations League, με τους 11 βαθμούς να υπολογίζονται ως ένα όριο που πιθανότατα αρκεί για την πρώτη δυάδα.

Αγωνιστικά, ο Γιώργος Βαγιαννίδης τραυματίστηκε απέναντι στη Γερμανία και θα χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια του «παραθύρου», με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα να καλείται εκτάκτως.

Απέναντί της τώρα βρίσκεται η Ολλανδία, η οποία πανηγύρισε την πρώτη νίκη της με τον Τσάβι Ερνάντεθ στον πάγκο, επικρατώντας 2-1 της Σερβίας στο Βελιγράδι. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μέιρντινκ, ο οποίος στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός σκόραρε δύο φορές, αρχικά από το σημείο του πέναλτι στο 32’ και στη συνέχεια στο 69’, αφού οι Σέρβοι είχαν ισοφαρίσει αμέσως μετά την ανάπαυλα.

Οι «οράνιε» είχαν τον έλεγχο και κατέγραψαν 25 τελικές, οκτώ εντός εστίας, χωρίς πάντως να δημιουργήσουν αντίστοιχο αριθμό πραγματικά μεγάλων ευκαιριών. Έφτασαν έτσι τους τέσσερις βαθμούς, μετά και το 1-1 της πρεμιέρας με τη Γερμανία, γεγονός που μετατρέπει την αναμέτρηση της Τούμπας σε κομβική μάχη για την κορυφή.

Ο Τσάβι, πάντως, έχει σημαντικά προβλήματα. Χάκπο και Φαν Χέκε τραυματίστηκαν στο Βελιγράδι και τέθηκαν νοκ άουτ, ενώ εκτός βρίσκονται ήδη οι Μπρόμπεϊ και Χέιρτραουντα. Τίμπερ και Φαν Μπόμελ αναμένεται να καλύψουν τα δύο νέα κενά στο αρχικό σχήμα.