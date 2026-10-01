Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να επιβεβαιώνει από τις πρώτες αγωνιστικές πως είναι μια ομάδα που δύσκολα λυγίζει. Οι «Eρυθρόλευκοι» πέρασαν με 93-91 από το Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις, έκαναν το 2/2 στη EuroLeague και πρόσθεσαν μία σημαντική εκτός έδρας νίκη σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη σχεδόν σε όλη τη διάρκειά της, με συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα και καμία από τις δύο ομάδες να καταφέρνει να ξεφύγει. Στις κρίσιμες κατοχές ανέλαβε δράση ο Εβάν Φουρνιέ, πετυχαίνοντας δύο μεγάλα τρίποντα και ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 19 πόντους. Ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε 18 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετικά σημαντική ήταν η παρουσία του Ζαν Μοντέρο με 15 πόντους και 7 ασίστ. Μετά την επιθετική κυριαρχία στη Βιτόρια, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε στο Κάουνας ότι μπορεί να επικρατήσει και σε βραδιές όπου απαιτούνται υπομονή, χαρακτήρας και μεγάλα σουτ.

Επόμενος σταθμός είναι η Μπολόνια και η Βίρτους, μια νεανική, αθλητική και σκληρή ομάδα, που επιδιώκει να παίξει σε υψηλό τέμπο. Οι Μπέλο, Κλίντμαν, Έντουαρντς και Ντιαρά αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις παικτών που προσφέρουν ενέργεια και ένταση στο σύνολο του Άλεξ Μουμπρού.

Η Βίρτους προέρχεται από δεύτερη συνεχόμενη οριακή ήττα, αυτή τη φορά με 87-85 από την Αρμάνι, χάνοντας το παιχνίδι στην τελευταία κατοχή από καλάθι του Ντέβον Χολ. Ο Αλιού Ντιαρά σημείωσε 15 πόντους και ο Γουέντελ Μουρ 12, όμως οι Ιταλοί εξακολουθούν να αναζητούν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα καθοριστικά λεπτά.

Ο Ολυμπιακός διαθέτει περισσότερη ποιότητα και λύσεις, όμως η κόπωση από τα συνεχόμενα παιχνίδια και ταξίδια αποτελεί παράγοντα που πρέπει να διαχειριστεί. Πέντε παίκτες δεν προπονήθηκαν την Τετάρτη προκειμένου να πάρουν ανάσες, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παραμένει εκτός λόγω τενοντίτιδας και ο Κόρι Τζόζεφ επιστρέφει στη δωδεκάδα. Για τη Βίρτους αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κέβιν Κοκίλα.