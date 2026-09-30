Ο αγώνας της Άλκμααρ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League θα διεξαχθεί χωρίς οπαδούς της ομάδας του Ισραήλ, όπως αποφάσισαν δήμος, αστυνομία και εισαγγελία.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 15 Οκτωβρίου και στην Ολλανδία υπήρχε προβληματισμός για το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα αν βρίσκονταν Ισραηλινοί στην πόλη και στη συνέχεια στο γήπεδο. Έτσι, αποφάσισαν να απαγορεύσουν την παρουσία τους.

Όπως ανακοίνωσε η Άλκμααρ, ο δήμος, η αστυνομία και η εισαγγελία αποφάσισαν ότι ο αγώνας θα γίνει μόνο με δικούς της οπαδούς για λόγους ασφαλείας, καθώς το κλίμα είναι… περίεργο για τους Ισραηλινούς.

«Η AZ Άλκμααρ κατανοεί ότι ο συγκεκριμένος αγώνας προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις και απόψεις στην κοινωνία και σέβεται το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα. Ωστόσο, η ευθύνη μας έγκειται στη διοργάνωση ενός ασφαλούς και υπεύθυνου αγώνα, εντός των πλαισίων που έχουν θεσπιστεί από την UEFA και τις αρμόδιες αρχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ολλανδικής ομάδας.