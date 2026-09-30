Άσχημα είναι τα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης καθώς ο Ραούλ Ασένθιο θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσης για 2-4 μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι θα απουσιάσει και από το ματς με την ΑΕΚ στο Champions League.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 4 Νοεμβρίου στην Allwyn Arena στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase και η «βασίλισσα» δεν θα έχει στη διάθεσή της τον διεθνή Ισπανό στόπερ καθώς θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Ασένθιο τέθηκε εκτός δράσης λόγω τραυματισμού και όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ η ενημέρωση από τη Ρεάλ κάνει λόγο για σοβαρό πρόβλημα στη δεξιά κνήμη, οπότε αποφασίστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, με το διάστημα της απουσίας του να κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις μήνες.

Αυτό σημαίνει πως ο Ασένθιο θα λείψει από πολλά παιχνίδια των Μαδριλένων και ανάμεσά τους είναι και αυτό με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 4 Νοεμβρίου.