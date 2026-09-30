Ο Ντίνος Μαυροπάνος ήταν αυτός που ισοφάρισε για τη Γουέστ Χαμ στο ντέρμπι μίσους με τη Μίλγουολ και οπαδός της ομάδας του αποφάσισε να πληρώσει… 120.000 ευρώ για να αποκτήσει τη φανέλα που φορούσε.

Το μίσος ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων είναι γνωστό και άπαντες περίμεναν πώς και πώς το ντέρμπι της 19ης Σεπτεμβρίου για την 8η αγωνιστική της Championship. Ένα ντέρμπι, στο οποίο η Μίλγουολ έδειχνε έτοιμη να πάρει τη νίκη καθώς άνοιξε το σκορ στο 16′ και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έκανε το 2-0.

Τα «σφυριά», όμως, αντέδρασαν, μείωσαν σε 2-1 στο 7′ με τον Καντέ και στο 80′ ο Μαυροπάνος με κεφαλιά έκανε το 2-2 και έδωσε στην ομάδα του τον βαθμό, κάνοντας ευτυχισμένος τους οπαδούς που δεν θα άντεχαν την ήττα από τη μισητή αντίπαλο. Και το πόσο πολλά σήμαινε αυτό το γκολ για τους οπαδούς της Γουέστ Χαμ φαίνεται και από το ποσό με το οποίο πωλήθηκε η φανέλα που φορούσε ο διεθνής στόπερ.

Το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του συλλόγου έβγαλε σε δημοπρασία τη φανέλα του Μαυροπάνου και ένας οπαδός της Γουέστ Χαμ έφτασε στο σημείο να προσφέρει… 120.000 ευρώ για να την αποκτήσει. Προσφορά που ισοφάρισε μάλιστα στη συνέχεια ένας άλλος φίλαθλος, αλλά υπήρχε προτεραιότητα.