Θέμα Καρέτσα από τη Ντόρτμουντ

Η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται για τα ματς με Ολλανδία, Γερμανία και η Ντόρτμουντ παρακολουθεί το θέμα. Η γερμανική ομάδα ζητάει ειδική διαχείριση του Καρέτσα επειδή έπαιξε για 74 λεπτά κόντρα στη Σερβία και για 90 στο ματς με τα «πάντσερ» πριν λίγες μέρες. Ό,τι κι αν θέλει η Μπορούσια πάντως, ο Γιοβάνοβιτς θα κάνει αυτό που είναι σωστό για την Εθνική ομάδα. Ποτέ άλλωστε δεν προκάλεσε το παραμικρό πρόβλημα σε κάποιον παίκτη της Εθνικής ο ομοσπονδιακός τεχνικός και δεν θα προκαλέσει ούτε τώρα. Πρόβλημα τραυματισμού δεν υπάρχει, αυτό που είχε προκύψει με την αδιαθεσία δεν ήταν κάτι σοβαρό, οπότε δεν υπάρχει λόγος για στερηθεί η Εθνική ομάδα τον Καρέτσα επειδή έτσι θέλει η Ντόρτμουντ. Ειδικά όταν οι αντίπαλοι την Πέμπτη και την Κυριακή θα είναι η Ολλανδία και η Γερμανία.

Μαυροπάνος για μεταγραφή

Η Εθνική Ελλάδας έχει γίνει πολύ καλή βιτρίνα πλέον για τις ομάδες και φαίνεται και από την περίπτωση του Μαυροπάνου. Ο διεθνής στόπερ τα πάει εξαιρετικά όχι μόνο στη Γουέστ Χαμ αλλά και στην Εθνική, ήταν εξαιρετικός και κόντρα στη Γερμανία και ήδη ο μάνατζερ του έχει ενημερωθεί για το ενδιαφέρον που υπάρχει τόσο από αγγλικές όσο και από γερμανικές ομάδες. Το συμβόλαιό του με τη Γουέστ Χαμ λήγει το 2028 και αυτό σημαίνει πως είτε θα πρέπει να το ανανεώσει είτε να πωληθεί το καλοκαίρι του 2027. Οι Άγγλοι προφανώς θέλουν να τον κρατήσουν, ο ίδιος όμως δεν είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο μεταγραφής, ειδικά αν υπάρξει ενδιαφέρον από μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Όπως υπήρξε μέσα στο καλοκαίρι από τη Ντόρμτουντ αλλά τελικά το θέμα δεν προχώρησε.

Εντολή Σαββίδη

Στον ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν τον Ζίβκοβιτς καθώς αυτή είναι η εντολή που έδωσε ο Σαββίδης. Για τον Σέρβο εξτρέμ, το συμβόλαιο του οποίου λήγει στο τέλος της σεζόν, υπάρχει ενδιαφέρον και από ελληνική ομάδα, στον δικέφαλο του βορρά όμως δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται το ενδεχόμενο αποχώρησής του. Οι συζητήσεις δεν θα είναι εύκολες, παρά το γεγονός ότι είναι κοινή επιθυμία να υπάρξει συμφωνία, λόγω των απαιτήσεων του παίκτη αλλά και του ενδιαφέροντος που υπάρχει. Στον ΠΑΟΚ όμως ήταν και παραμένουν σίγουροι ότι θα ανανεώσει το συμβόλαιό του και αν χρειαστεί θα φροντίσει ο ίδιος ο Σαββίδης να γίνει αυτό. Δεν τους παίρνει τους ασπρόμαυρους να χάσουν τον Σέρβο.

Συζήτηση για τη διαιτησία

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η συνεδρίαση των ομάδων-μετόχων της Euroleague στο Κόμο σε λίγες μέρες. Το βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η πρόταση που έχει κάνει το NBA για την εξαγορά της λίγκας, δεν θα συζητηθεί όμως μόνο αυτό. Κάποιες ομάδες είναι στα όριά τους με τη διαιτησία τα τελευταία χρόνια, δεν είναι ικανοποιημένες από τα πρώτα μηνύματα στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν και θα το θέσουν το θέμα προς συζήτηση το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι στάση θα κρατήσουν οι δύο ελληνικές ομάδες, γιατί έχουν διαφορετικές απόψεις για την κατάσταση που επικρατεί. Από την πλευρά της διοίκησης, από την πλευρά του Τσους Μπουένο δηλαδή, είναι δεδομένο πως θα τα δουν όλα καλά. Να δούμε τι θα πουν και οι ομάδες.

Παράδειγμα προς μίμηση

Η Ιταλία θα μπορούσε να είναι μια χώρα από την οποία θα παραδειγματιστεί η ΚΕΔ, δηλαδή ο Λανουά. Την ώρα που ο Γάλλος αποφεύγει οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση για τη διαιτησία στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, στις οποίες έχουν γίνει πολλά και σοβαρά λάθη, στην Ιταλία ο αρχιδιαιτητής Ντανιέλε Ορσάτο μίλησε για όσα έχουν γίνει στο ξεκίνημα της Serie A, παραδέχθηκε τα λάθη σε συγκεκριμένες φάσεις, δεν κρύφτηκε για τίποτα, ανέλυσε τη σκέψη του για το πώς ή πόσο θα πρέπει να χρησιμοποιείται το VAR. Μια εντελώς διαφορετική κατάσταση σε σχέση με την Ελλάδα, όπου σταμάτησε η ανάλυση των επίμαχων φάσεων κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν και ο Λανουά προτιμά να αφήνει τους πάντες στο… σκοτάδι, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε οποιαδήποτε φάση.