Για τις πρώτες εμπειρίες του από την Ελλάδα και το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και για τη μεγάλη οικονομική πρόταση που δέχθηκε από την Αλ Ιτιχάντ, μίλησε ο Γκουστάβο Σα σε συνέντευξή του στην Πορτογαλία.

Ο Πορτογάλος μέσος αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι. Η Νότιγχαμ απέκτησε τα δικαιώματά του έναντι 20 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια τον παραχώρησε με τη μορφή δανεισμού στους «ερυθρόλευκους», δίνοντάς του την ευκαιρία να πάρει τις πρώτες του παραστάσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Μιλώντας στο vidcast του πορτογαλικού πρωταθλήματος, ο Σα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σχέση που εξακολουθεί να διατηρεί με τη Φαμαλικάο, ενώ κατέθεσε την άποψή του για τις διαφορές ανάμεσα στο πορτογαλικό και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Στην Ελλάδα, βρισκόμαστε πίσω από το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη πρόοδος, αλλά γνωρίζουμε ότι εξακολουθούμε να υστερούμε σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα.

Πιστεύω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει δυνατότητες. Θεωρώ ότι το πορτογαλικό ποδόσφαιρο διακρίνεται για την ποιότητα του παιχνιδιού, οπότε η σύγκριση των δύο πρωταθλημάτων είναι αδύνατη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, είχε η αποκάλυψή του για την Αλ Ιτιχάντ. Πριν πάρει η καριέρα του την πορεία που τελικά ακολούθησε, ο πορτογαλικός σύλλογος είχε στα χέρια του πρόταση από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, την οποία μάλιστα είχε αποδεχθεί.

Η τελική απόφαση, όμως, ανήκε στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Παρά τα πολύ μεγάλα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας, ο Σα επέλεξε να μην προχωρήσει στη μεταγραφή, θεωρώντας ότι μία τέτοια κίνηση δεν συμβάδιζε με το πλάνο που είχε χαράξει για την καριέρα του.

«Υπήρξε μια πρόταση και η Φαμαλικάο την αποδέχθηκε. Ωστόσο, εγώ ήμουν εξαρχής επιφυλακτικός, γιατί δεν ήταν ένα βήμα που είχα φανταστεί για την καριέρα μου. Δεν θα άρχιζα να το φαντάζομαι μόνο και μόνο επειδή μου πρόσφεραν πολλά χρήματα. Δεν είναι θέμα ενός εκατομμυρίου παραπάνω ή παρακάτω… Και μιλάμε για εκατομμύρια σαν να ήταν ευρώ», εξήγησε.

Όσο για το ύψος της προσφοράς, τα ποσά που αποκάλυψε ήταν εντυπωσιακά. Όταν ρωτήθηκε εάν επρόκειτο για 17,5 εκατ. ευρώ για συμβόλαιο τριών ετών, απάντησε πως το συνολικό ποσό ήταν ακόμη μεγαλύτερο.

Παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς σκέφτεται πώς θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα εάν είχε πει το «ναι», ο ίδιος δεν εμφανίζεται μετανιωμένος.

«Φυσικά, κάποιες φορές σκέφτομαι ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, αλλά αυτό δεν μου στερεί τον ύπνο. Πιστεύω ότι ήταν το καλύτερο για μένα. Είμαι απόλυτα ήρεμος με την απόφασή μου. Στο τέλος θα δικαιωθεί αυτή η επιλογή, γιατί για μένα έχει νόημα», κατέληξε ο μέσος του Ολυμπιακού.