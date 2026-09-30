Η νίκη επί της Γερμανίας δεν πρόσθεσε απλώς ακόμη τρεις βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας, αλλά έφερε τη «γαλανόλευκη» μπροστά σε ένα ξεχωριστό επίτευγμα. Η Εθνική έφτασε τις 19 νίκες στο UEFA Nations League και ανέβηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας, μαζί με την Πορτογαλία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει πραγματοποιήσει ιδανική εκκίνηση στην παρθενική του παρουσία στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, μετρώντας δύο νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές. Παράλληλα, συνεχίζει με την ίδια δυναμική που χαρακτήρισε την πορεία του και στην προηγούμενη έκδοση του θεσμού.

Με το τελευταίο της αποτέλεσμα, η Ελλάδα έφτασε συνολικά τις 19 νίκες σε 28 αναμετρήσεις στο Nations League, επίδοση που τη φέρνει στην κορυφή μαζί με την Πορτογαλία. Ακολουθούν Γαλλία και Ισπανία με 18 νίκες. Ο συνολικός απολογισμός της Εθνικής στη διοργάνωση είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός, καθώς σε 28 παιχνίδια έχει καταγράψει 19 νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις έξι ήττες.

Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι Πορτογαλία, Γαλλία και Ισπανία έχουν ήδη κατακτήσει το τρόπαιο του Nations League. Η Ελλάδα, αντίθετα, αγωνίζεται φέτος για πρώτη φορά στη League A, έχοντας διανύσει μια σταθερά ανοδική πορεία από τις χαμηλότερες κατηγορίες της διοργάνωσης.

Μέχρι σήμερα, κορυφαίο κεφάλαιο της ελληνικής παρουσίας στον θεσμό αποτελούσε η σεζόν 2024-25. Τότε η Εθνική, αγωνιζόμενη στη League B, ολοκλήρωσε την πορεία της με έξι νίκες και δύο ήττες σε οκτώ αναμετρήσεις, συνυπολογίζοντας τα play-offs απέναντι στη Σκωτία, και εξασφάλισε την πολυπόθητη άνοδο στη League A.