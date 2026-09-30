Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών συλλόγων, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, τοποθετήθηκε για την υπόθεση της της Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας μία προσεκτική στάση.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών συλλόγων (EFC), Νάσερ Αλ Κελαϊφί, ήταν που Ομοσπονδίας μίλησε στην πρόσφατη Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων για την περίπτωση της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Αλ Κελαϊφί επέλεξε μία πιο συντηρητική και ήπια τοποθέτηση για την υπόθεση αυτή λέγοντας πώς «δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε κάτι που δεν έχει αποφασιστεί οριστικά. Δεν είμαι δικηγόρος.

Είναι περισσότερο θέμα της Πρέμιερ Λιγκ. Η Σίτι είναι ένα πολύτιμο asset για εμάς ωστόσο δεν είμαστε δικαστές και δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Εσείς λέτε ότι ‘έκλεψαν’ αλλά αυτοί λένε ότι δεν το έκαναν. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα πουν τα δικαστήρια».