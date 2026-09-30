Το Πρωτοδικείο δικαίωσε τον Προμηθέα, που ως γνωστόν δεν είχε λάβει πιστοποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Οι Αχαιοί είχαν αναφέρει μετά την σχετική απόφαση της ΕΕΑ ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος με την συμμετοχή της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της GBL. Λίγες μέρες μετά το Πρωτοδικείο δικαίωσε την ομάδα της Πάτρας και ανέστειλε έτσι την απόφαση της ΕΕΑ. Έτσι ο σύλλογος του Προμηθέα δεν κινδυνεύει με τιμωρία και θα πρέπει να του δοθεί πιστοποιητικό από την συγκεκριμένη επιτροπή.