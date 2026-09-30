Η Stoiximan Superleague 1 γνωστοποίησε πως άλλαξαν ώρα έξι προσεχή παιχνίδια του συλλόγου του Παναθηναϊκού και σε αυτά είναι και αυτό κόντρα στην ΑΕΚ.

Η Λίγκα ανακοίνωσε ότι έξι παιχνίδια του Παναθηναϊκού άλλαξαν ώρα διεξαγωγής. Τα πέντε από αυτά πήγαν στις 17:30 ενώ το αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ προγραμματίστηκε για τη 1η του Νοέμβρη στις 01/011 και στις 19.00.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague 1

Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια αποδοχής αιτήματος του τηλεοπτικού φορέα, οι ακόλουθοι αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

7η Αγωνιστική

· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR θα διεξαχθεί την Κυριακή 18.10.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).

9ηΑγωνιστική

· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.26 στις 19:00 (αντί για 21:00).

10η Αγωνιστική

· ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 08.11.26 στις 17:30 (αντί για 20:00).

11η Αγωνιστική

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Ο.Φ.Η. θα διεξαχθεί την Κυριακή 22.11.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).

13η Αγωνιστική

· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΡΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 06.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).

15η Αγωνιστική

· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).