Τελείωσαν οι δύο πρώτες αγωνιστικές του Nations League και το Football Meets Data ανάρτησε το πώς θα ήταν τα γκρουπ δυναμικότητας αν τελείωνε τώρα αυτή η διοργάνωση.

Το Nations League μπαίνει στην 3η αγωνιστική και μετά την ολοκλήρωση δύο αγωνιστικών. Η Εθνική μας ομάδα έχει νικήσε τις Σερβία και Γερμανία και έχει τώρα μπροστά της για την Πέμπτη το παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα.

Από την άλλη το Football Meets Data ανέβασε τη μορφή που θα είχαν τα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει των προκριματικών του EURO 2028 εφόσον τελείωνε τώρα η διοργάνωση. Η Ελλάδα είναι στο πρώτο γκρουπ.

Η Εθνική μας βρίσκεται λοιπόν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας με τις Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Αγγλία, Νορβηγία, Βέλγιο, Ιταλία, Δανία, Κροατία και Γερμανία. Εάν δεν αλλάξει αυτό τότε δεν θα πέσει σε καμία από αυτές στην κλήρωση.

Στο δεύτερο γκρουπ είναι οι Τουρκία, Σερβία, Ουαλία, Τσεχία, Ελβετία, Αυστρία, Σουηδία, Ουκρανία, Βοσνία, Κόσοβο, Β. Ιρλανδία και Σλοβενία.

Στο τρίτο γκρουπ είναι οι Ιρλανδία, Σκωτία, Πολωνία, Ουγγαρία, Γεωργία, Ρουμανία, Ισραήλ, Σκόπια, Σλοβακία, Αλβανία, Μαυροβούνιο και Ισλανδία. Στο τέταρτο γκρουπ είναι οι Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Αρμενία, Καζακστάν, Λευκορωσία, Εσθονία, Νησιά Φερόε, Κύπρος, Βουλγαρία, Λετονία, Μολδαβία, Σαν Μαρίνο. Στο δε πέμπτο γκρουπ είναι οι Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Ανδόρρα και Λιχτενστάιν.