Ο Παναθηναϊκός μπήκε με απόλυτη συγκέντρωση στην πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στην Παρί και παρέμεινε σοβαρός μέχρι το τελευταίο λεπτό, φτάνοντας με άνεση στη νίκη με 91-72. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ηγήθηκε στο σκοράρισμα με 18 πόντους, ενώ ο Ματίας Λεσόρ πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση και αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, έχοντας 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 ασίστ. Συνολικά, οι «πράσινοι» παρουσίασαν ένα αρκετά ισορροπημένο πρόσωπο, κάτι που ασφαλώς ικανοποίησε τον κόουτς Ομπράντοβιτς.

Η εικόνα, ωστόσο, διαφοροποιήθηκε στο Super Cup. Η ήττα στον ημιτελικό από τον ΠΑΟΚ με 82-84 αποτέλεσε ένα ηχηρό καμπανάκι για το «τριφύλλι», καθώς ανέδειξε αδυναμίες που απαιτούν άμεση βελτίωση. Ο Παναθηναϊκός έχασε 17 ριμπάουντ, είχε πολύ χαμηλά ποσοστά από τη γραμμή των βολών με 21/36 και, σε αρκετά σημεία του αγώνα, έδειξε να υστερεί σε ένταση και αποφασιστικότητα έναντι των «ασπρόμαυρων».

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η απουσία των Γκραντ και Σλούκα, με τη δεύτερη να έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο. Απέναντι στη Βιλερμπάν, ο

θα χρειαστεί να παρουσιάσει πολύ μεγαλύτερη ενέργεια και αμυντική ένταση, καθώς έχει απέναντί του έναν αντίπαλο που θα αγωνιστεί χωρίς ιδιαίτερη πίεση.

Σημαντικές είναι και οι απουσίες που καλείται να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός. Οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας , Χέιζ Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ αναμένεται να μείνουν εκτός για τουλάχιστον 15 ημέρες, καθώς δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Στη λίστα των απόντων προστέθηκε και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Η Βιλερμπάν έδειξε τα δόντια της

Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ ξεκίνησε τη φετινή EuroLeague με μια σημαντική νίκη, καθώς επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 84-74. Καθοριστικό στοιχείο της εμφάνισής της ήταν η αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια, με τους Γάλλους να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με 16/34 τρίποντα, ποσοστό 47,4%.

Ο Τζέι Κράουντερ αποτέλεσε τον πρώτο επιθετικό πόλο της Βιλερμπάν με 19 πόντους, ενώ ο Πάτι Μιλς πρόσθεσε 15, συμβάλλοντας σημαντικά στη νίκη της γαλλικής ομάδας.

Πέρα, όμως, από την παραγωγικότητα στην επίθεση, εκείνο που ξεχώρισε περισσότερο ήταν η προσήλωση των παικτών της Βιλερμπάν στην άμυνα. Οι Γάλλοι δεν επέτρεψαν στη Μακάμπι να βρει ρυθμό και να νιώσει άνετα στο παρκέ της LDLC Arena, διατηρώντας τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Ανάλογη επιθετική συνέπεια παρουσίασε η Βιλερμπάν και στο γαλλικό πρωτάθλημα, όπου επικράτησε της Σολέ. Ο Μποθ Γκατς ήταν ο κορυφαίος σκόρερ με 19 πόντους, ενώ οι Μιλς και Κράουντερ ακολούθησαν με 17 και 16 πόντους αντίστοιχα.

Πρόκειται για μια ομάδα που συνδυάζει αρκετά από τα χαρακτηριστικά του γαλλικού μπάσκετ: αθλητικότητα, μέγεθος και νεανική ενέργεια. Παράλληλα, διαθέτει δύο παίκτες με τεράστια εμπειρία και παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, τον Κράουντερ και τον Μιλς, οι οποίοι έχουν επιστρέψει στην Ευρώπη με ξεκάθαρη διάθεση να πρωταγωνιστήσουν. Ο Ντόσου-Γιόβο αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα είναι διαθέσιμος για τη σημερινή αναμέτρηση της Βιλερμπάν. Αντίθετα, ο Έντουιν Τζάκσον έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και πλέον βρίσκεται κανονικά στη διάθεση της ομάδας.