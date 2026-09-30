Ο Νταβίντ Φουστέρ είναι ένα πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ως προς στα τελευταία 24ωρα για την ομάδα του Ολυμπιακού.

Στα 44 του χρόνια πλέον ο Νταβίντ Φουστέρ έχει γράψει τη δική του και σπουδαία ιστορία στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός βετεράνος μεσοεπιθετικός έχοντας κατακτήσει 6 Πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα στους Πειραιώτες, έχει φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον σύλλογο και είχε 45 γκολ και 26 ασίστ σε 169 αγώνες.

Τα τελευταία 24ωρα ο Φουστέρ βρίσκεται στην Ελλάδα έχοντας συζητήσει σύμφωνα με πληροφορίες με τον Ολυμπιακό για να αναλάβει πόστο στην πρώτη ομάδα ή στην Ακαδημία. Πάντως την Τρίτη ήταν πολλές ώρες στον Ρέντη και στο πλευρό των Κορδόν και Αλγουαθίλ και υπάρχει η εκτίμηση ότι μπορεί να αναλάβει πόστο στην α’ ομάδα είτε δίπλα στον Αντόνιο Κορδόν είτε στο πλευρό του Βάσκου τεχνικού.