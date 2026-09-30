Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνεχίζει ένα πολύ καλό και ωραίο σερί που άρχισε από το 2025 και κρατά έως και σήμερα σε επίπεδο sold out.

Ήταν 20 Μαρτίου του 2025 όταν η ΕΠΟ είχε κάνει γνωστό ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα Ελλάδα – Σκωτία για το Nations League. Αυτό ήταν και το 3o συνεχόμενο sold out σε εντός έδρας παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας χωρίς δυστυχώς να συνοδευτεί από ανάλογο αποτέλεσμα καθώς η Ελλάδα είχε χάσει με 0-1 στα play offs του Nations League, ωστόσο υπήρξε μετά το εμφατικό εκτός έδρας 0-3.

Ως προς το 2026 η Εθνική δεν είχε επίσημα εντός έδρας παιχνίδια πριν από αυτά με την Ολλανδία και την ομάδα της Γερμανίας στην Τούμπα. Είχε απλά εντός έδρας φιλικά.

Ως γνωστόν η ανταπόκριση του φίλαθλου κοινού για τη Γαλανόλευκη ήταν για μια ακόμη φορά εντυπωσιακή, με περισσότερους από 100.000 φιλάθλους στην ηλεκτρονική «ουρά» για την εξασφάλιση ενός εισιτηρίου! Τα sold out για το Ελλάδα – Ολλανδία και το Ελλάδα – Γερμανία γνωστοποιήθηκαν μαζί. Έτσι η Ελλάδα κάνει σερί sold out και μάλιστα σε διαφορετικές έδρες και δείχνει ότι έχει το background και τις κατάλληλες βάσεις για να συνεχίσει έτσι.

Θυμίζουμε το πρόγραμμα των 2 αγώνων στο γήπεδο της Τούμπας

Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, 21:45

Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, 21:45