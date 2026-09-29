Η Μάντσεστερ Σίτι είναι και επισήμως ένοχη για οικονομικές παραβάσεις το διάστημα 2009-2018 και με ανακοίνωσή της εκφράζει την απογοήτευση και την έκπληξή της για την απόφαση της επιτροπής της Premier League.

Την περασμένη Παρασκευή (25/9) το «Athletic» αποκάλυψε πως οι «πολίτες» κρίθηκαν ένοχοι για 114 από τις 115 οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες είχαν κατηγορηθεί και την Τρίτη (29/9) ήρθε και η επιβεβαίωση από την Premier League μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Λίγη ώρα μετά, ανακοίνωση εξέδωσε και η Σίτι και αναφέρει τα εξής…

«Η Μάντσεστερ Σίτι εκφράζει τόσο την απογοήτευση όσο και την έκπληξή της σχετικά με τη γνωμάτευση της Επιτροπής της Premier League που δημοσιεύτηκε σήμερα. Ο Σύλλογος είναι αθώος ως προς τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από την Premier League και διαθέτει ένα πλήρες σύνολο αδιάψευστων στοιχείων που υποστηρίζουν τις θέσεις του σχετικά με την υπόθεση αυτή. Συνεπώς, ο Σύλλογος θα κινηθεί με αποφασιστικότητα —και, όπου κρίνεται απαραίτητο, με προληπτικές ενέργειες— σε όλα τα αρμόδια ρυθμιστικά και δικαστικά όργανα.

Η διαδικασία της Premier League βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς εκκρεμούν σημαντικά ζητήματα. Η Μάντσεστερ Σίτι θα ασκήσει τώρα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, καθώς η εν λόγω γνωμάτευση περιέχει σαφή και ουσιώδη σφάλματα —νομικά, αρχών και πραγματικών περιστατικών— και κρίνεται αβάσιμη.

Ο Σύλλογος έχει τηρήσει με συνέπεια τις προβλεπόμενες διαδικασίες επί οκτώ έτη, βασιζόμενος στην πεποίθηση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Διοίκηση της Premier League θα λειτουργούσαν ως ανεξάρτητη, αμερόληπτη και δίκαιη ρυθμιστική αρχή, απαλλαγμένη από μεροληπτικές επιρροές.

Είναι αυτονόητο ότι ο Σύλλογος περιορίζεται ως προς τις περαιτέρω δηλώσεις του, έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι μελλοντικές διαδικασίες».