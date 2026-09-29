Μία ώρα χρειάστηκε για να εξαντλήσουν οι οπαδοί της ΑΕΚ τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 20 Οκτωβρίου στο Etihad, το οποίο θα έχει και κιτρινόμαυρο χρώμα καθώς υπολογίζεται ότι θα βρίσκονται περισσότεροι από 3.000 φίλοι της Ένωσης στις εξέδρες.

Η ΠΑΕ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (29/9) ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τη Σίτι και μέσα σε μία ώρα εξαντλήθηκαν, ενδεικτικό της τρέλας που υπάρχει για το Champions League και της έντονης διάθεσης για συνεχή στήριξη στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Αυτό, άλλωστε, είχε γίνει ξεκάθαρο και από τα 6.000 εισιτήρια για το ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, στις 14 Οκτωβρίου, τα οποία επίσης εξαντλήθηκαν, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για παρουσία σχεδόν 10.000 οπαδών της ΑΕΚ στις εξέδρες του Στάμφορντ Μπριτζ.

Μέσα σε έξι μέρες η Ένωση θα δώσει δύο αγώνες στην Αγγλία για το Champions League και οι οπαδοί της εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους.