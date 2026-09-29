Η Εθνική Ελλάδας άρχισε εντυπωσιακά τις υποχρεώσεις της στο Nations League με τις εκτός έδρας νίκες κόντρα σε Σερβία και Γερμανία, με τον ιταλικό Τύπο να αναφέρεται στη «χρυσή γενιά» που έχει στη διάθεσή του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αν η εκτός έδρας νίκη επί της Σερβίας ήταν απλά ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, η επιτυχία κόντρα στη Γερμανία, λίγα 24ωρα μετά, έχει ως αποτέλεσμα η Εθνική μας ομάδα να είναι θέμα συζήτησης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είναι χαρακτηριστικό, άλλωστε, το γεγονός ότι η ιταλική ιστοσελίδα «fanpage» έκανε αφιέρωμα στην ομάδα του Γιοβάνοβιτς.

«Η Ελλάδα μετατράπηκε ξαφνικά σε ποδοσφαιρική δύναμη», είναι ο τίτλος αυτού, με τους Ιταλούς να σημειώνουν πως «η Ελλάδα διαπρέπει στο Nations League με μια νέα γενιά ταλέντων και ονειρεύεται πλέον το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Από τις ακαδημίες νέων μέχρι το πρότζεκτ «Αναγέννηση»: Τι κρύβεται πίσω από την αγωνιστική ανάκαμψη της Εθνικής ομάδας;».

Από εκεί και πέρα, στο σχετικό κομμάτι αναφέρονται τα εξής: «Η Ελλάδα νίκησε τη Σερβία και τη Γερμανία, κάνοντας το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην παρθενική της παρουσία στη League A. Υπάρχει η αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ότι η εθνική ομάδα βρίσκεται στα πρόθυρα μιας «χρυσής γενιάς» που θα μπορούσε να φτάσει ψηλά, αν και ο βασικός στόχος παραμένει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028.

Η άνοδος της Ελλάδας ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, χάρη στη συστηματική δουλειά με νεαρούς παίκτες που έκτοτε έχουν εξελιχθεί σε πυλώνες της ομάδας. Πολλοί από αυτούς έχουν καθιερωθεί με επιτυχία σε υψηλό επίπεδο στο εξωτερικό και η ομοσπονδία προσπαθεί τώρα να αξιοποιήσει αυτή την ευνοϊκή συγκυρία για να πετύχει κάτι σύνθετο: τη μετατροπή μιας ταλαντούχας γενιάς σε ένα σύστημα ικανό να παράγει και μελλοντικές γενιές, διασφαλίζοντας ότι δεν θα παραμείνουν απλώς ένα «παραμύθι», όπως η ομάδα που έγραψε ιστορία κατακτώντας το Euro 2004».

Συνεχίζοντας, οι Ιταλοί υπογραμμίζουν πως «το μυστικό κρύβεται σε μια «χρυσή γενιά» που έχει ανατεθεί στον προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος διαθέτει τεράστιο επιθετικό ταλέντο: ο Καρέτσας είναι 18 ετών, ο Κωστούλας και ο Μουακίτης 19, ο Τζίμας 20 και ο Τζόλης 24, μια ομάδα νεαρών ταλέντων που χτίζουν κάτι σημαντικό», ενώ γίνεται αναφορά και στο πλάνο που υπάρχει για να αναδειχθούν νέα ταλέντα.

««Πολλά από τα ταλέντα της εθνικής ομάδας προέρχονται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού -νικητή του Youth League το 2024 μετά τη νίκη επί της Μίλαν στον τελικό, ένα ιστορικό επίτευγμα για ελληνικό σύλλογο-, ωστόσο όλοι οι σύλλογοι της χώρας έχουν επενδύσει σημαντικά στα τμήματα υποδομής τους, με στόχο την προώθηση παικτών στην πρώτη ομάδα και την τελική τους πώληση σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Για παράδειγμα, μόνο τη φετινή σεζόν, ο Καρέτσας βρίσκεται στην Ντόρτμουντ (μαζί με τον τραυματία Κωνσταντέλια), ο Κωστούλας στην Μπράιτον μαζί με τον Τζίμα (ο οποίος επίσης είναι τραυματίας), ενώ ο Τζόλης μετακινήθηκε στην Άρσεναλ έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, αφού ξεχώρισε με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ. Οι κορυφαίοι Έλληνες παίκτες αγωνίζονται σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Οι ακαδημίες των ελληνικών συλλόγων έχουν υιοθετήσει μια σαφή στρατηγική για την αξιοποίηση του ταλέντου που διαθέτουν, αλλά και η ομοσπονδία έχει ξεκινήσει ένα εγχείρημα για να διασφαλίσει ότι αυτή η γενιά δεν θα αποτελέσει απλώς μια μεμονωμένη επιτυχία. Το πρόγραμμα ονομάζεται «Αναγέννηση» -ένα όνομα με ιδιαίτερη σημασία για μια προσπάθεια που έρχεται μετά από αρκετές απογοητεύσεις τα τελευταία χρόνια- και απευθύνεται σε νεαρούς παίκτες ηλικίας 6 έως 14 ετών.

Η διαδικασία ξεκινά από τις μικρότερες ηλικίες με παιχνίδια δύο εναντίον δύο και τριών εναντίον τριών, αυξάνοντας σταδιακά τον αριθμό των παικτών μέχρι να φτάσουν στο πλήρες σχήμα των έντεκα παικτών, κάτι που συμβαίνει μόνο από την κατηγορία Κ14 και μετά. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει σε κάθε παιδί να βελτιώσει τις βασικές του δεξιότητες, τον έλεγχο της μπάλας, τη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων και τη δημιουργικότητα. Αν και η διαδικασία αυτή θα αποδώσει καρπούς τα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα είναι βέβαιη ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».