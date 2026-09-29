Για την απόκτηση του Θανάση Χριστόπουλου, που ανήκει στη Λέγκια Βαρσοβίας, κινείται ο Ολυμπιακός, με τον παίκτη να υπολογίζεται αρχικά για την ομάδα Κ19 του συλλόγου.

Διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες, ο 18χρονος αριστερός μπακ ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Αστέρα Τρίπολης και το καλοκαίρι του 2024 πωλήθηκε στη Λέγκια Βαρσοβίας, με την ομάδα της Αρκαδίας να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Χριστόπουλος είχε εντυπωσιάσει τους ανθρώπους των «ερυθρόλευκων» σε ένα φιλικό με την Εθνική Κ19 στις εγκαταστάσεις του Ρέντη και σημείωσαν το όνομά του στη λίστα τους, παρακολουθώντας συνεχώς την εξέλιξή του.

Ο Ολυμπιακός, τελικά, αποφάσισε να προχωρήσει στην απόκτησή του και όλα δείχνουν ότι η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ώρες, με τον 18χρονο αριστερό μπακ να προορίζεται αρχικά για την ομάδα Κ19 του συλλόγου.

Πρωταθλητής Πολωνίας Κ19 δύο φορές με τη Λέγκια Βαρσοβίας, ο Χριστόπουλος αγωνίζεται ως αριστερός μπακ αλλά μπορεί να παίξει και σαν στόπερ, καθώς αυτή ήταν η αρχική θέση του, αλλά και σαν αμυντικό χαφ.