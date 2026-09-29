Στη διάθεση των οπαδών της ΑΕΚ είναι τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League και αναμένεται να εξαντληθούν πολύ γρήγορα.

Στις 14 Οκτωβρίου η Ένωση θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη 2η αγωνιστική της League Phase και τα 6.000 εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΠΑΕ εξαντλήθηκαν, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για παρουσία περίπου 10.000 Ελλήνων στις εξέδρες του Στάμφορντ Μπριτζ.

Έξι μέρες μετά, στις 20 Οκτωβρίου, η ΑΕΚ θα είναι στο Μάντσεστερ για το παιχνίδι με τη Σίτι στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής και υπολογίζεται ότι θα έχει πάνω από 3.000 οπαδούς στο πλευρό της, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την Τρίτη (29/9) ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων.

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 22:00 (20:00 τοπική), στο Etihad Stadium, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 35 ευρώ. Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.