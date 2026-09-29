Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Τετάρτη (30/9) τη Βιλερμπάν για τη 2η αγωνιστική της Euroleague έχοντας αρκετές απουσίες, αυτό όμως δεν αποτελεί δικαιολογία για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όπως τόνισε στις δηλώσεις του.

Οι «πράσινοι» μπήκαν με νίκη επί της Παρί στη φετινή διοργάνωση και τώρα θέλουν να κάνουν το 2/2 έχοντας απέναντί τους ξανά γαλλική ομάδα, με τη λίστα των απουσιών να μεγαλώνει. Ήδη ήταν εκτός δράσης οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζερ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστας Σλούκας και Μουσταφά Φαλ, ενώ τώρα προστέθηκε και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Τα προβλήματα είναι πολλά και σημαντικά, δεν αποτελούν όμως δικαιολογία, όπως έκανε σαφές ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με τη Βιλερμπάν.

«Πρέπει να παίξουμε καλά. Έπαιξαν πολύ καλά με τη Μακάμπι. Έχουν αθλητικούς και έμπειρους παίκτες. Στην πρώτη αγωνιστική είχαν το καλύτερο ποσοστό στο τρίποντο. Να προσέξουμε το παιχνίδι στο transition και το isolation.

Ελπίζω ο χρόνος να βοηθήσει. Δεν είναι εύκολο με τα προβλήματα που έχουμε και το πρόγραμμα. Έτσι είναι για όλους. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί παίκτες είναι εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε για αυτό. Ακούμε ο ένας τον άλλον.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα είναι off. Δεν ξέρω ακριβώς, ίσως δέκα ημέρες. Έχουν το πρόγραμμά τους οι τραυματίες, δεν τους πιέζουμε να γυρίσουν νωρίτερα. Χρειάζεται να είναι 100% έτοιμοι. Θα δούμε πότε είναι καλή περίοδος να τους βάλουμε.

Σέβομαι τον Τόνι Πάρκερ. Είναι τέσσερις φορές πρωταθλητής NBA. Ως προπονητής έχει πολύ καλή δομή σε επίθεση και άμυνα», ήταν τα λόγια του Ομπράντοβιτς.