Την πιο εντυπωσιακή μεταγραφή της ιστορίας του πραγματοποίησε ο Λεβαδειακός, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Μοχάμεντ Ελνένι, ο οποίος για μια οκταετία ήταν παίκτης της Άρσεναλ.

Ο 34χρονος Αιγύπτιος χαφ ήταν στους «κανονιέρηδες» από το 2016 μέχρι το 2024, ενώ πέρασε και από τις Βασιλεία, Μπεσίκτας και Αλ Ατζίρα, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Ιούλιο έπειτα από μια διετία στην ομάδα.

Ο Ελνένι ήταν ελεύθερος και ο Λεβαδειακός αποφάσισε να του κάνει πρόταση και τον έπεισε να υπογράψει, με τη μεταγραφή του να ανακοινώνεται την Τρίτη (29/9) και τον παίκτη να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις, στις οποία είπε τα εξής…

«Γεια σε όλους. Μόλις υπέγραψα στον Λεβαδειακό στην Ελλάδα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, που ξεκινάει αυτό το ταξίδι και ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά. Είμαι έτοιμος γι’ αυτό. Θα δώσω το 100% για το κλαμπ αυτό. Θα σας δω στο επόμενο παιχνίδι και είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάω αυτό το ταξίδι».

Την περασμένη σεζόν ο Ελνένι μέτρησε 28 συμμετοχές με 2 γκολ και μία ασίστ με τη φανέλα της Αλ Τζαζίρα, με την οποία είχε συνολικά 61 συμμετοχές με 3 γκολ και 4 ασίστ την τελευταία διετία.