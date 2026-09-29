Το ισπανικό μοντέλο του Κορδόν

Το ισπανικό μοντέλο που θέλει να καθιερώσει στον Ολυμπιακό ο Κορδόν προχωράει με την επιλογή του Φουστέρ. Ο Κορδόν επέστρεψε στους ερυθρόλευκους για να κάνει αυτό που δεν πρόλαβε την προηγούμενη φορά και ελέγχει πλέον την κατάσταση έχοντας δικούς του ανθρώπους, δικές του επιλογές στις θέσεις-κλειδιά. Στην πρώτη ομάδα είναι προπονητής ο Αλγκουαθίλ, στην Κ19 είναι ο Ροντρίγκεθ, στον Ολυμπιακό Β είναι ο Ρούμπιο. Όλα γίνονται με βάση τις αποφάσεις του Κορδόν, ο οποίος επιβλέπει τα πάντα και έχει δώσει σαφείς κατευθύνσεις για το πώς θα πρέπει να δουλεύουν πλέον οι ερυθρόλευκοι όχι μόνο στην πρώτη ομάδα αλλά σε όλα τα επίπεδα. Όλες οι ομάδες στον Ρέντη, από τους μικρούς μέχρι και τους μεγάλους, θα δουλεύουν με βάση την ισπανική φιλοσοφία.

Τον ήθελε και το 2023

Αυτή, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός προσεγγίζει τον Φουστέρ για να συνεργαστούν. Στον Ισπανό είχε γίνει κρούση και το καλοκαίρι του 2023, όταν είχε και πάλι πόστο στην ομάδα ο Κορδόν, τότε όμως είχε απαντήσει αρνητικά επειδή ήθελε να συνεχίσει να δουλεύει στη Βιγιαρεάλ, όπου είχε αναλάβει τη βελτίωση των παικτών. Να δουλεύει πάνω στις αδυναμίες τους. Παρά την αρνητική απάντηση που είχε δώσει τότε όμως, ο Φουστέρ παρέμεινε στο μυαλό των ερυθρόλευκων και ειδικά του Κορδόν, ο οποίος τον θέλει δίπλα του, αν και ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό για τι ακριβώς προορίζεται. Το γεγονός πάντως ότι ο Φουστέρ ήρθε στην Αθήνα δείχνει ότι αυτή τη φορά είναι έτοιμος να πει το «ναι».

Οι πρώτες απαντήσεις στην ΑΕΚ

Η επανέναρξη του πρωταθλήματος θα δώσει στην ΑΕΚ και τις πρώτες απαντήσεις που θέλει. Από τις 10 Οκτωβρίου, όταν και θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ, μέχρι τη διακοπή του Νοεμβρίου, η Ένωση θα δώσει οκτώ παιχνίδια με αντιπάλους ΟΦΗ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάντσεστερ Σίτι, Παναιτωλικό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ρεάλ Μαδρίτης και Λεβαδειακό. Πρόκειται για βαρύ πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί και την καλύτερη ευκαιρία για να δείξει το ρόστερ τις δυνατότητές του, το βάθος του. Τις τελευταίες μέρες αποτελεί θέμα συζήτησης, αφού δεν υπάρχει δράση, το αν η ΑΕΚ κινήθηκε σωστά ή όχι στις μεταγραφές, αν έπρεπε να κάνει και κάτι παραπάνω ή αρκούν οι κινήσεις που έγιναν. Σε όλα αυτά οι πρώτες απαντήσεις, τις οποίες περιμένουν πώς και πώς στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα δοθούν από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι τις 8 Νοεμβρίου.

Μεταγραφές Euroleague ο ΠΑΟΚ

Έκλεισε και τον Μοτεγιούνας ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και συνεχίζει για τους επόμενους. Δεν θα πρέπει να αναμένονται άμεσα άλλες προσθήκες στο ρόστερ, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν επαφές με τους επόμενους μεταγραφικούς στόχους. Και θα είναι όλοι από το πάνω ράφι. Στον δικέφαλο του βορρά δουλεύουν πλέον με τη λογική ότι η ομάδα την επόμενη σεζόν θα είναι στη Euroleague και γι’ αυτό όλες οι μεταγραφές θα είναι πλέον αυτού του επιπέδου. Το πλάνο του Μυστακίδη είναι ξεκάθαρο, το ξέρει πλέον όλη η Ευρώπη ότι ο ΠΑΟΚ άλλαξε επίπεδο και στο μυαλό του Τρινκιέρι και των συνεργατών του αρχίζει ήδη να σχηματίζεται η ομάδα της επόμενης σεζόν. Γι’ αυτό και υπάρχουν προτάσεις σε παίκτες όπως ο Ντόρσεϊ, για παράδειγμα. Και γι’ αυτό παρακολουθούν και περιπτώσεις που μπορεί να απασχολήσουν τους επόμενους μήνες, όπως ο Χεζόνια, για παράδειγμα.

Η επιστροφή του Μαρσέλο

Για την επιστροφή του στον κόσμο του ποδοσφαίρου ετοιμάζεται ο Μαρσέλο, όπως αναφέρουν στη Γαλλία. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό, έβαλε τέλος στην καριέρα του το 2024, έμεινε δύο χρόνια εκτός ποδοσφαίρου και τώρα φέρεται να ετοιμάζεται για την επιστροφή του μέσω της Ναντ. Οι μετοχές της γαλλικής ομάδας θα περάσουν, όπως όλα δείχνουν, στα χέρια του επιχειρηματία Πάουλο Ταβάρες και ο Μαρσέλο, σύμφωνα με τους Γάλλους, θα έχει θέση σε αυτό το νέο ξεκίνημα που θα γίνει, αναλαμβάνοντας κατά κάποιο τρόπο τον ρόλο του πρεσβευτή της Ναντ. Στη 2η Κατηγορία της Γαλλίας πλέον η ομάδα, με τον Μαρσέλο να ετοιμάζεται να ξεκινήσει από χαμηλά για να φτάσει ψηλά και εκτός των τεσσάρων γραμμών.