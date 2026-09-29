Χωρίς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στις δύο αναμετρήσεις της διαβολοβδομάδας της EuroLeague, απέναντι σε Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Ισπανός φόργουορντ αντιμετωπίζει μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιβεβαιώνει πως δεν θα είναι σε θέση να ενισχύσει την ομάδα στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν.

Σύμφωνα με τον Σέρβο τεχνικό, ο Χουάντσο αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δέκα ημέρες. Ως εκ τούτου, θα απουσιάσει από τις αναμετρήσεις με τη Βιλερμπάν (30/09, 21:15) και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (02/10, 21:15), στις οποίες οι «Πράσινοι» θα επιδιώξουν να διευρύνουν το νικηφόρο ξεκίνημά τους και να ολοκληρώσουν τη διαβολοβδομάδα με το 3/3.

Η απουσία του Ερνανγκόμεθ αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, καθώς πρόκειται για παίκτη με κομβική παρουσία τόσο στην επιθετική λειτουργία όσο και στην άμυνα.