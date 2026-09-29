Ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά στην αγορά τα τελευταία 24ωρα, έχει ήδη υπογράψει τους Τζορτζ Πάπας και Μπράιντ Ντάνστον, όμως σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει εισηγηθεί να γίνουν άμεσα τουλάχιστον δύο ακόμα μεταγραφές.

Οι Πειραιώτες έχουν εντοπίσει μάλιστα και τον παίκτη που θέλουν να φέρουν στο ΣΕΦ, όμως υπάρχει ήδη ένας αντίπαλος από την Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ κάνει δυνατό μεταγραφικό μπάσιμο και μετά τον χαμένο τελικό του Σούπερ Καπ, ψάχνει… εκδίκηση από τον Ολυμπιακό εκτός γηπέδων. Διαβάστε ποιος είναι ο παίκτης στο Sportdog.gr