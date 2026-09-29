Το περασμένο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε το επιμορφωτικό σεμινάριο του Δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να υποδέχεται τους συμμετέχοντες στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στα Σπάτα.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε για τη σημασία της δουλειάς που πραγματοποιείται στις ακαδημίες, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στην εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών και, κατ’ επέκταση, στο μέλλον του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Νίκολιτς ανέλυσε και βασικές πτυχές της ποδοσφαιρικής του φιλοσοφίας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην έντονη επιθυμία του να μην αποδέχεται την ήττα, αλλά και στην ανάγκη οι ποδοσφαιριστές να διατηρούν ισορροπία στα συναισθήματά τους, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ενός αγώνα.

Παράλληλα, στάθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί η διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων, αλλά και στις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από αυτήν για τους νεαρούς παίκτες. Όπως τόνισε, τέτοιες περίοδοι μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πεδίο δουλειάς και εξέλιξης για όσους βρίσκονται στα πρώτα βήματα της ποδοσφαιρικής τους διαδρομής.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται έτσι, πρώτη φορά που έχουμε τρεις εβδομάδες διακοπή, διότι άλλαξαν τους κανόνες. αλλά συμβαίνει πάντα με την Εθνική ομάδα. Όταν εργάζεσαι σε έναν μεγάλο σύλλογο όπως η ΑΕΚ πάντα φεύγουν 10, 12, 14, 15, 16 παίκτες, οπότε το έχουμε συνηθίσει. Αυτή είναι μια χρήσιμη μέρα για να φέρουμε τα νέα παιδιά, όπως κάναμε σήμερα. Δεν είναι η πρώτη φορά, το κάνουμε συνέχεια σε τέτοιες διακοπές. Κάποια παιδιά της Ακαδημίας που είναι 16 ετών, το να κάνουν προπόνηση με την πρώτη ομάδα είναι μια καλή εμπειρία και τους δίνει κίνητρο να δουλέψουν περισσότερο. Είναι δύσκολο φυσικά γιατί θα έχουμε τους παίκτες από την Αφρική και τη Νότια Αμερική δύο μέρες μόνο πριν από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Αλλά από την άλλη μπορείς να τσεκάρεις τα παιδιά και να ελέγξεις τους νεαρούς παίκτες και να τους δώσεις την ευκαιρία σε ταλαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας», είπε αρχικά ο Νίκολιτς και συνέχισε λέγοντας για τη φιλοσοφία του.

«Μετά από πολλές νίκες δεν μπορούμε να γίνουμε αλαζόνες και να βρισκόμαστε στα σύννεφα. Επίσης μετά από μια ή δύο ήττες δεν μπορείς να πέσεις σε κατάθλιψη. Αυτό είναι φυσιολογικό για τα Βαλκάνια. Είμαστε Βαλκάνιοι και εγώ και εσείς. Οπότε, έχουμε την ίδια νοοτροπία, αλλά αυτό δεν είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο. Γιατί αν είσαι αλαζόνας δεν είναι καλό, αλλά επίσης αν χάσεις την αυτοπεποίθησή σου και πέσεις σε κατάθλιψη μετά από μια ή δύο ήττες, αυτό επίσης δεν είναι καλό. Πρέπει πάντα να βρίσκεσαι στο απαιτούμενο επαγγελματικό επίπεδο. Αυτή είναι η άποψή μου και μισώ να χάνω. Είναι αλήθεια ότι όταν χάνουμε ένα παιχνίδι, το μισώ αυτό. Ίσως είμαι δύσκολος για εκείνους στη δουλειά μετά», ανέφερε και πρόσθεσε για το αγαπημένο του μότο:

«Είναι κάτι που όλοι εδώ αποδέχονται. Το Fight, Believe, Never Give Up. Αυτή η μάχη δεν θα σταματήσει ποτέ. Γιατί είναι πραγματικά ίσως ακόμη περισσότερο για τα παιδιά παρά για τους επαγγελματίες παίκτες. Γιατί αν θέλεις κάτι πάρα πολύ και αν είσαι έτοιμος να δουλέψεις γι’ αυτό και αν δεν τα παρατήσεις ποτέ, αν είσαι συνεπής σε αυτό και πιστεύεις στον εαυτό σου τότε τα πράγματα μπορούν να συμβούν. Πρέπει να κάνεις μεγάλα όνειρα για να το κάνεις πραγματικότητα. Φυσικά πρέπει να είσαι και ρεαλιστής. Για παράδειγμα σταμάτησα να παίζω ποδόσφαιρο όταν ήμουν 19, 20 χρονών, πολύ νέος, γιατί συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα να γίνω κορυφαίος παίκτης. Αλλά τότε αποφάσισα ότι θα γίνω κορυφαίος κόουτς. Είσαι καλός σε κάτι, αυτό είναι σίγουρο. Μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο, μπορεί το σχολείο, μπορεί να γίνεις ο καλύτερος καθηγητής, μπορεί στον στρατό, μπορεί στις επιχειρήσεις. Δεν ξέρω, αλλά όλοι οι νέοι άνθρωποι έχουν κάποιες ικανότητες. Είναι σημαντικό να βρεις και να εντοπίσεις τις ικανότητές τους».