

Για σχεδόν 25 χρόνια, το όνομα του Ρότζερ Φέντερερ ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Nike. Η συνεργασία τους, όμως, ολοκληρώθηκε το 2018, όταν η αμερικανική εταιρεία δεν θέλησε να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις για μια νέα συμφωνία. Ο Ελβετός, κάτοχος 20 Grand Slam, επέλεξε τότε την Uniqlo, σε ένα deal που έφτανε τα 300 εκατ. ευρώ για δέκα χρόνια.

Όπως είχε εξηγήσει ο μάνατζέρ του, Τόνι Γκόντσικ, «δεν άφησε ο Ρότζερ τη Nike, αλλά η Nike άφησε εκείνον». Η ρήξη είχε και μια ιδιαίτερη παράμετρο: το περίφημο λογότυπο «RF», που είχε γίνει σήμα κατατεθέν του Φέντερερ, παρέμεινε για ένα διάστημα στην κατοχή της Nike.

Η επιστροφή του «RF»

Η Nike είχε δημιουργήσει το logo το 2008 και το είχε κατοχυρώσει εμπορικά δύο χρόνια αργότερα. Έτσι, όταν οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο, ο Φέντερερ έμεινε χωρίς το προσωπικό του έμβλημα για περίπου δύο χρόνια, ενώ η Nike συνέχισε να διαθέτει προϊόντα μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

Τον Μάρτιο του 2020, ωστόσο, τα δικαιώματα πέρασαν στην Tenro AG, εταιρεία που είχε ιδρύσει ο ίδιος ο Ελβετός. «Είναι κάτι που περίμενα εδώ και καιρό. Πάντα ήξερα ότι θα επέστρεφε», είχε δηλώσει τότε, βλέποντας ξανά το «RF» να βρίσκεται στα χέρια του.

Στο μεταξύ, ο Φέντερερ είχε ήδη κάνει το επόμενο επιχειρηματικό του βήμα. Από το 2019 συμμετείχε ενεργά στην On, τόσο στην ανάπτυξη προϊόντων όσο και στη στρατηγική της εταιρείας. Η ελβετική φίρμα, που ξεκίνησε από τον χώρο των αθλητικών υποδημάτων, εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο αθλητικό όμιλο, με τον Φέντερερ να διαθέτει σημαντική μετοχική συμμετοχή.

Από το τένις στο ποδόσφαιρο

Η επόμενη κίνηση ήταν να ανοίξει η On την πόρτα του ποδοσφαίρου. Ο Φέντερερ, που ανέκαθεν είχε ιδιαίτερη σχέση με το άθλημα, βρήκε έναν σημαντικό σύμμαχο στον Τιερί Ανρί. Οι δύο άνδρες διατηρούν στενή φιλία εδώ και χρόνια και ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα ανέλαβε ρόλο-κλειδί στην προσπάθεια της On να αποκτήσει παρουσία στον χώρο. Και τότε ήρθε η μεγάλη συμφωνία.

Ο Κιλιάν Μπαπέ, ένας από τους σημαντικότερους αθλητές της Nike, αποφάσισε να αλλάξει στρατόπεδο και να συνδεθεί με την On. Ο Γάλλος είχε συνεργασία με τη Nike από την ηλικία των 10 ετών και αποτελούσε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της στρατηγικής της. Η νέα συμφωνία, διάρκειας δέκα ετών, δίνει στην On έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές στον κόσμο και ταυτόχρονα στον Μπαπέ τη δυνατότητα να συμμετέχει μετοχικά στην εταιρεία.

«Από την αρχή με προσέλκυσε η ευκαιρία να δημιουργήσουμε μαζί κάτι εντελώς καινούργιο που θα βοηθήσει να διαμορφωθεί το μέλλον του αθλήματος», δήλωσε ο Εμπαπέ, υπογραμμίζοντας πως θέλει να συμβάλει με την εμπειρία και τις ιδέες του στην ανάπτυξη της On.

Μια επιλεκτική στρατηγική

Η On δεν επιδιώκει να δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο αθλητών, αλλά να επιλέγει πρόσωπα με ισχυρή εμπορική και αγωνιστική ταυτότητα. Στο τένις έχει ήδη στο δυναμικό της την Ίγκα Σβιόντεκ, τον Μπεν Σέλτον, τον Φλάβιο Κομπόλι και τον Ζοάο Φονσέκα, ενώ στο ποδόσφαιρο έχει προσθέσει και τη Σίντνεϊ Σέρτενλαϊμπ της Μπαρτσελόνα.

Ο Ανρί αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπά της. Ο Γάλλος, άλλωστε, είχε υπάρξει στο παρελθόν ένα από τα μεγάλα αστέρια της Nike, προτού συνεργαστεί με τη Reebok και ολοκληρώσει την καριέρα του με την Puma.

Η πορεία του Φέντερερ μετά το τένις δείχνει πλέον ξεκάθαρα ότι δεν περιορίζεται στην εικόνα ενός πρώην πρωταθλητή. Από το «RF» και τη Nike μέχρι την On και τον Μπαπέ, ο Ελβετός χτίζει ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα με προσεκτικές κινήσεις και πρόσωπα που μπορούν να δώσουν στην εταιρεία παγκόσμια απήχηση.