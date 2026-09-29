Η αναμέτρηση της Ιρλανδίας με το Ισραήλ στη Ντέμπρετσεν εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο φορτισμένα παιχνίδια του Nations League, με το ποδόσφαιρο να περνά σε δεύτερο πλάνο μπροστά στις πολιτικές αντιδράσεις, τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ και τις εσωτερικές εντάσεις στην ιρλανδική αποστολή.

Η Ιρλανδία είχε δεχθεί έντονες πιέσεις να μην αγωνιστεί, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας έχει ταχθεί υπέρ της αποβολής του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις. Παράλληλα, η ιρλανδική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα «γενοκτονία», χαρακτηρισμός που το Ισραήλ απορρίπτει. Τον Σεπτέμβριο του 2025, επιτροπή που είχε διοριστεί από τον ΟΗΕ χρησιμοποίησε επίσης τον όρο στα συμπεράσματά της, ενώ το ζήτημα παραμένει αντικείμενο διεθνούς δικαστικής διαδικασίας.

Η πίεση μεταφέρθηκε και στους ποδοσφαιριστές. Περισσότεροι από 160 Ιρλανδοί αθλητές και άνθρωποι του αθλητισμού υπέγραψαν επιστολή ζητώντας από την εθνική ομάδα να μποϊκοτάρει τις δύο αναμετρήσεις με το Ισραήλ. Ο τερματοφύλακας της Μπόλτον, Γκάβιν Μπαζούνου, ήταν τελικά ο μοναδικός διεθνής που αποφάσισε να μη συμμετάσχει. «Η απόφασή μου βασίζεται αποκλειστικά στην προσωπική μου πεποίθηση ότι η δολοφονία αθώων ανθρώπων είναι λάθος», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η στάση του δεν στρέφεται εναντίον του ισραηλινού λαού ή της εβραϊκής κοινότητας.

Η κατάσταση έφτασε στα άκρα πριν από τη σέντρα. Υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ των παικτών για το πρωτόκολλο, καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου και έντονες συζητήσεις στην αποστολή. Ο προπονητής της Ιρλανδίας, Χέιμιρ Χάλγκριμσον, χαρακτήρισε την περίοδο αυτή ως τις «πιο δύσκολες ημέρες» της προπονητικής του καριέρας.

Τελικά, η Ιρλανδία μπήκε στο γήπεδο και μέσα σε 25 λεπτά είχε προηγηθεί 3-0. Παρά το αγωνιστικό ξέσπασμα, το κλίμα παρέμεινε βαρύ. Δεν υπήρξε ανταλλαγή σημαιών μεταξύ των αρχηγών, οι δύο ομάδες δεν αντάλλαξαν χειραψίες πριν από τη σέντρα, ενώ κατά την ανάκρουση του ισραηλινού εθνικού ύμνου οι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές και μέλη της αποστολής χαμήλωσαν τα κεφάλια τους.

Η επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στη Σερβία, με την Μπάτσκα Τόπολα να φιλοξενεί το παιχνίδι χωρίς την παρουσία φιλάθλων για λόγους ασφαλείας. Ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια σειρά αγώνων όπου το ποδόσφαιρο έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας πολύ ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης.