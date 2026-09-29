Νέα σοβαρή υπόθεση έρχεται να ταράξει το τουρκικό ποδόσφαιρο, καθώς επτά πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας για καταγγελίες που αφορούν παρεμβάσεις στη λειτουργία της διαιτησίας. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Φερχάτ Γκιουντογντού, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, οι αρχές πραγματοποίησαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε τέσσερις επαρχίες – Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Ελαζίγ και Μανίσα – προχωρώντας στην κράτηση επτά ατόμων. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για παρεμβάσεις στους ορισμούς και τις αξιολογήσεις των διαιτητών, στις διαδικασίες αξιολόγησης και παραπομπής, αλλά και στους ελέγχους που σχετίζονται με την εφαρμογή των κανονισμών.

BREAKING: Major operation shakes Turkish football.

​TFF MHK President Ferhat Gündoğdu, along with key MHK members and referee association officials, have been detained as part of an ongoing investigation. pic.twitter.com/aQRVqMP1js — Referee Checking (@refereechecking) September 29, 2026

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, επιβεβαίωσε την επιχείρηση και ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια, χώρους εργασίας και γραφεία των εμπλεκομένων. «Οι αρχές θα συνεχίσουν την προσπάθεια για ένα καθαρό ποδόσφαιρο», τόνισε, ενώ έκανε λόγο για «υποτιθέμενη παρέμβαση στις αξιολογήσεις των διαιτητών, στους ορισμούς αγώνων, στις διαδικασίες αξιολόγησης και παραπομπής, καθώς και στους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων».

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης γνωστοποίησε πως η έρευνα ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, έπειτα από καταγγελία, και αφορά μεταξύ άλλων ισχυρισμούς για παρενόχληση και πλαστογραφία επίσημων εγγράφων. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι αρχές αξιοποίησαν στοιχεία από έρευνες ανοιχτών πηγών, MASAK και HTS, καταθέσεις καταγγελλόντων και μαρτύρων, καθώς και ευρήματα εμπειρογνωμόνων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης τέθηκαν υπό κράτηση οι Φερχάτ Γκιουντογντού, πρόεδρος της MHK, Φερντί Καραντορούκ, πρόεδρος της Ένωσης Ενεργών Διαιτητών της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (TFF), Αχμέτ Σαχίν, πρώην αντιπρόεδρος της MHK, και Γιουνούς Γιλντιρίμ, πρώην μέλος της MHK.

SON DAKİKA!

Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı!



Gözaltına alınan kişiler hakkında 👇🏻



• Ferhat Gündoğdu isimli şahsın; Mobing ve Kamu Görevlisinin Evrakta Sahteciliği,



• Sebahattin ŞAHİN isimli şahsın;… pic.twitter.com/BxiVPoO5eo — Burak Doğan (@doganburak29) September 29, 2026

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο Σεμπαχατίν Σαχίν, μέλος της MHK και υπεύθυνος εκπαίδευσης και 4ης περιφέρειας της Ομοσπονδίας, ο Αλιτζάν Σαγλάρ, υπεύθυνος οργάνωσης του παραρτήματος Κωνσταντινούπολης της Ένωσης Διαιτητών και Παρατηρητών της Ομοσπονδίας, καθώς και ο Εμρέ Κοσίφ, πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Κωνσταντινούπολης της ίδιας Ένωσης.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι καταγγελίες παραμένουν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης. Ωστόσο, η εμπλοκή τόσο υψηλόβαθμων στελεχών της τουρκικής διαιτησίας έχει ήδη προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο ποδοσφαιρικό περιβάλλον της χώρας.

Η λίστα των προσώπων που τέθηκαν υπό κράτηση: