Η UEFA όρισε τον Μάρκο Γκουίντα να διευθύνει τη σημαντική αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στην Τούμπα, για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League.

Ο 45χρονος Ιταλός ρέφερι, που ανήκει στην κατηγορία Elite της UEFA, αναλαμβάνει ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της «γαλανόλευκης» στη διοργάνωση. Πρόκειται για διαιτητή με σημαντική εμπειρία τόσο από τη Serie A όσο και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Γκουίντα έχει, μάλιστα, διευθύνει ξανά αγώνα της Εθνικής Ελλάδας. Ήταν ο διαιτητής στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ισπανία στις 25 Μαρτίου 2021, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που είχε ολοκληρωθεί με ισοπαλία 1-1.

Ο Ιταλός έχει συναντήσει αρκετές φορές και ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, τον Αύγουστο του 2021, όταν οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 3-0 στα playoffs του Europa League.

Ολόκληρη η διαιτητική ομάδα στην Τούμπα θα είναι ιταλική. Βοηθοί του Γκουίντα θα είναι οι Τζουζέπε Περότι και Τζιόρτζιο Περέτι, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φάμπιο Μαρέσκα. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ντανιέλε Κίφι, με AVAR τον Βαλέριο Μαρίνι.

Η Εθνική Ελλάδας ολοκληρώνει πλέον την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τους «οράνιε», έχοντας ως στόχο να συνεχίσει νικηφόρα και να διεκδικήσει το 3/3 στη διοργάνωση. Η Ολλανδία, από την πλευρά της, προέρχεται από τη νίκη με 2-1 επί της Σερβίας.