Μεγάλη συνέντευξη στον ισπανικό Τύπο παραχώρησε χθες ο πρόεδρος της Ράσινγκ Σανταντέρ, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στη μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ο ισχυρός άνδρας του ισπανικού συλλόγου δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη, υπογραμμίζοντας πως η αποχώρηση του Κολομβιανού αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα για την ομάδα.

«Ήμασταν απόλυτα ξεκάθαροι ως προς τη θέση μας. Δεν θέλαμε να φύγουν οι σημαντικότεροι παίκτες μας. Ούτε ο Χόρχε Σαλίνας, ούτε ο Γκουστάβο Πουέρτα, ούτε ο Αντρές Μαρτίν, ούτε ο Ινίγκο Βιθέντε, ούτε κανένας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές μας. Δεν θέλαμε να φύγουν. Είναι τόσο απλό.

Φυσικά, γνωρίζουμε ότι τα χρήματα που προσφέρθηκαν ήταν πολλά. Ωστόσο, η ανάγκη μας δεν ήταν οικονομική. Αυτό που θέλαμε ήταν να διατηρήσουμε ένα υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε όσο καλύτερα γίνεται στην κορυφαία κατηγορία. Η παραμονή μας στην Α’ Κατηγορία είναι πολύ πιο σημαντική από οποιαδήποτε πώληση ενός παίκτη».

Ο πρόεδρος της Ράσινγκ Σανταντέρ στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Πουέρτα, καθώς η εξέλιξη ήρθε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

«Το τέλος της μεταγραφικής περιόδου ήταν πραγματικά καταστροφικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, μόλις μία ημέρα πριν κλείσει η αγορά, ο Γκουστάβο Πουέρτα μας ενημέρωσε πως αποχωρεί, καθώς υπήρχε μία ομάδα, ο Ολυμπιακός, που ήταν διατεθειμένη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσής του. Αυτό ήταν απολύτως θεμιτό και αποτελεί μια πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο.

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, όσοι με γνωρίζετε έστω και λίγο καταλαβαίνετε ότι ένιωσα σαν να δέχθηκα κλωτσιά στα δόντια. Είχαμε προσπαθήσει τόσο πολύ να αποτρέψουμε την αποχώρηση του Πουέρτα. Όμως, τελικά, συνέβη».

Ο ίδιος χαρακτήρισε την απώλεια του Κολομβιανού ιδιαίτερα σημαντική, επισημαίνοντας τη δυσκολία άμεσης αντικατάστασής του.

«Χάσαμε έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης, όπως απέδειξε και στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η αντικατάστασή του με έναν ποδοσφαιριστή αντίστοιχου προφίλ μέσα σε μία ημέρα ήταν πρακτικά αδύνατη. Αυτή ήταν η πραγματικότητα.

Θα έλεγα ότι η αποχώρηση του Γκουστάβο Πουέρτα ήταν μια μεγάλη απογοήτευση. Και δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Όταν δεν θέλεις να πουλήσεις έναν παίκτη, ουσιαστικά σημαίνει ότι ο μόνος τρόπος για να αποχωρήσει είναι να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αποδέσμευσής του, κάτι στο οποίο ο σύλλογος δεν έχει κανέναν έλεγχο.

Δεν έχει σημασία αν μας προσφέρουν περισσότερα ή λιγότερα χρήματα. Στην περίπτωση του Γκουστάβο, καταβλήθηκε η ρήτρα αποδέσμευσής του. Ήταν μια εξέλιξη που με λύπησε αφάνταστα».