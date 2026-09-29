Το νέο «Σαν Σίρο» μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, με την αποκάλυψη των σχεδίων του νέου γηπέδου να αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου ή το αργότερο στις αρχές Νοεμβρίου. Την ίδια στιγμή, Μίλαν και Ίντερ προχωρούν τον σχεδιασμό με στόχο οι εργασίες να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου.

Στα αρχιτεκτονικά γραφεία των Foster+Partners και Manica συνεχίζονται πυρετωδώς οι τελευταίες λεπτομέρειες του σχεδιασμού και της παρουσίασης του νέου γηπέδου. Πρόκειται για τα ίδια γραφεία που συμμετείχαν στον σχεδιασμό του νέου Γουέμπλεϊ, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το νέο στάδιο θα διατηρήσει ορισμένα στοιχεία που παραπέμπουν στο ιστορικό «Τζουζέπε Μεάτσα».

Μίλαν και Ίντερ έχουν ήδη γνωστοποιήσει ότι το νέο γήπεδο θα διαθέτει περίπου 71.500 θέσεις, εκ των οποίων περισσότερες από 13.000 θα ανήκουν στην κατηγορία premium. Η αποκάλυψη της τελικής εικόνας του σταδίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα δώσει για πρώτη φορά συγκεκριμένη μορφή σε ένα έργο που μέχρι σήμερα βρισκόταν κυρίως σε επίπεδο σχεδίων.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα, πάντως, έστειλε νέο μήνυμα προς τους δύο συλλόγους, ζητώντας να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. «Ελπίζω οι σύλλογοι να παρουσιάσουν πολύ σύντομα το νέο rendering του γηπέδου και να εγγυηθούν ότι θα είναι έτοιμο για το Euro 2032», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ορόσημο το Euro 2032

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2032 αποτελεί τον βασικό οδηγό του χρονοδιαγράμματος. Το πλάνο προβλέπει την ολοκλήρωση του νέου γηπέδου το 2031, ώστε να είναι διαθέσιμο έναν χρόνο πριν από τη διοργάνωση.

Για να επιτευχθεί ο στόχος, οι απαραίτητες διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2027, προκειμένου οι εργασίες να ξεκινήσουν στο δεύτερο μισό του έτους. Μέχρι τότε, θα πρέπει να προχωρήσουν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις, οι περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και η διαδικασία των τεχνικών μελετών.

Παράλληλα, η σημερινή έδρα θα συνεχίσει να φιλοξενεί τις δύο ομάδες όσο κατασκευάζεται το νέο γήπεδο δίπλα της. Μόνο στη συνέχεια προβλέπεται η μερική κατεδάφιση του Μεάτσα.

Ήδη, πάντως, η περιοχή γύρω από το στάδιο αλλάζει. Τον Ιούνιο κατεδαφίστηκε το εκδοτήριο της νότιας πλευράς, ενώ οι διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης αναμένεται να περιοριστούν ακόμη περισσότερο όσο προχωρά το έργο. Το συνολικό κόστος του νέου γηπέδου υπολογίζεται σε περίπου 2,149 δισ. ευρώ. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το μέτωπο των προσφυγών στο TAR, με την απόφαση να αναμένεται το προσεχές διάστημα. Παρά τα εμπόδια, Μίλαν και Ίντερ συνεχίζουν να προχωρούν με στόχο να μη χαθεί άλλος χρόνος σε ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα της Ιταλίας.