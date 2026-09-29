Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας, με τον Λιθουανό σέντερ να αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διευθετηθούν και οι τελευταίες τυπικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι αξιολόγησε τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και έκρινε πως η ομάδα χρειάζεται επιπλέον λύση στη γραμμή των ψηλών. Η επικείμενη προσθήκη του «D-Mo» αναμένεται, παράλληλα, να επηρεάσει το ρόστερ και σε επίπεδο αποχωρήσεων, με τον Κλίφορντ Ομορούγι να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η επένδυση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Μοτιεγιούνας θα κινηθεί περίπου στις 500.000 ευρώ. Οι μηνιαίες απολαβές του έμπειρου ψηλού υπολογίζονται στις 50.000 ευρώ.

Ο Λιθουανός διαθέτει σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο και η παρουσία του αναμένεται να προσφέρει επιπλέον ποιότητα και λύσεις στη ρακέτα του «Δικεφάλου».

Προς το παρόν, πάντως, η προσοχή όλων στον ΠΑΟΚ είναι στραμμένη στην αυριανή ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Η ομάδα του Τρινκιέρι υποδέχεται τη Μανρέσα στις 30 Σεπτεμβρίου στις 19:30, για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup, με την ανακοίνωση της απόκτησης του Μοτιεγιούνας να αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών.