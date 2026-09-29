Νέο επεισόδιο στην ήδη τεταμένη σχέση FIFA και UEFA προκαλεί η υπόθεση γύρω από το σχέδιο δημιουργίας της FIFA Forward Enterprise (FFE). Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία κατηγορεί την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ότι επιχείρησε να δημιουργήσει μια «εκστρατεία παραπληροφόρησης» σε βάρος του Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας παράλληλα από αμερικανικό δικαστήριο να απορρίψει το σχετικό αίτημά της.

Η FIFA κατέθεσε την απάντησή της σε δικαστήριο της Φλόριντα, έπειτα από την προσπάθεια της UEFA να εξασφαλίσει πρόσβαση σε έγγραφα και μαρτυρίες που συνδέονται με την υπόθεση. Σύμφωνα με τη FIFA, η UEFA επιδιώκει ουσιαστικά να επηρεάσει τις επόμενες προεδρικές εκλογές της παγκόσμιας ομοσπονδίας, στις οποίες μέχρι στιγμής ο Ινφαντίνο είναι ο μοναδικός υποψήφιος.

Η UEFA είχε ζητήσει τον προηγούμενο μήνα την άδεια αμερικανικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου, προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ποινική καταγγελία στην Ελβετία κατά του προέδρου της FIFA. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόταση για τη μεταφορά εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην FFE.

Στην τελευταία της τοποθέτηση, η FIFA χαρακτηρίζει το αίτημα της UEFA προβληματικό και κάνει λόγο για «πολυάριθμους ψευδείς ή παραπλανητικούς ισχυρισμούς» σχετικά με την ίδια και τον Ινφαντίνο.

Παράλληλα, απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε υπόνοια ότι ο πρόεδρος της FIFA θα μπορούσε να αποκομίσει προσωπικό όφελος από το συγκεκριμένο σχέδιο, υποστηρίζοντας πως οι αναφορές σε πιθανή παραβίαση νόμου ή κανόνων δεοντολογίας «στερούνται οποιασδήποτε βάσης».