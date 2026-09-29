Η σπουδαία εμφάνιση της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία έφερε ξανά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο προσκήνιο του γερμανικού Τύπου. Η BILD αφιέρωσε εκτενές δημοσίευμα στον 18χρονο άσο της Ντόρτμουντ, αναδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, μια ξεχωριστή ιστορία από τα πρώτα βήματα της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα, ο Καρέτσας είχε εντυπωσιάσει από πολύ μικρή ηλικία, φτάνοντας μάλιστα να σημειώσει περισσότερα από 200 γκολ σε μία σεζόν. Ο πατέρας του, Βάιος, ο οποίος είχε αναλάβει και την προπόνησή του, αποφάσισε τότε να του δώσει ένα διαφορετικό μάθημα.

Του ζήτησε να σταματήσει να κυνηγά διαρκώς το γκολ και να αναζητά περισσότερο τους συμπαίκτες του. Η λογική πίσω από αυτή την οδηγία ήταν να μάθει ο νεαρός ποδοσφαιριστής να αξιοποιεί το ταλέντο του προς όφελος ολόκληρης της ομάδας και όχι μόνο για να αυξάνει τον προσωπικό του απολογισμό.

Η BILD συνδέει εκείνη την παιδική συμβουλή με ένα χαρακτηριστικό που εξακολουθεί να διακρίνει σήμερα τον Καρέτσα. Εκτός από την εξαιρετική του ικανότητα στο ένας εναντίον ενός, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ξεχωρίζει για την αντίληψη και την ικανότητά του να εντοπίζει τους συμπαίκτες του μέσα στο γήπεδο.

Το δημοσίευμα κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στη σχέση της οικογένειας με τον ΠΑΟΚ. Τον Νοέμβριο του 2023, πατέρας και γιος ταξίδεψαν οδικώς από το Βέλγιο στη Γερμανία, αμέσως μετά την προπόνηση του Καρέτσα, προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του «Δικεφάλου του Βορρά» με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Το ίδιο βράδυ πήραν τον δρόμο της επιστροφής, ώστε ο νεαρός να βρίσκεται κανονικά στο σχολείο το επόμενο πρωί.

Η BILD στέκεται, τέλος, και στην οικογενειακή διαδρομή του Καρέτσα. Ο ίδιος γεννήθηκε στο Γκενκ, όμως οι ρίζες της οικογένειάς του στο Βέλγιο φτάνουν έως τον προπάππου του, ο οποίος έφυγε από τη Βόρεια Ελλάδα το 1970 και εργάστηκε στα ανθρακωρυχεία. Στα ίδια ορυχεία εργάστηκε αργότερα και ο παππούς του.