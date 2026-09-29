Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Ολλανδία στην Τούμπα, με τους «Οράνιε» να έχουν ήδη περάσει σε μια διαφορετική λογική προετοιμασίας υπό τον Τσάβι Ερνάντεθ. Ο Ισπανός τεχνικός έχει αποφασίσει να γνωστοποιεί στους ποδοσφαιριστές του την αρχική ενδεκάδα μόλις μιάμιση ώρα πριν από τη σέντρα.

Ο ίδιος εξήγησε πως η συγκεκριμένη πρακτική έχει ως στόχο να διατηρεί όλους τους διεθνείς σε εγρήγορση και να αποφεύγει τη χαλάρωση όσων γνωρίζουν από νωρίς ότι δεν θα ξεκινήσουν. Ο Τσάβι, μάλιστα, αποκάλυψε πως ως ποδοσφαιριστής δεν ήθελε να πληροφορείται από την προηγούμενη ημέρα ότι θα έμενε στον πάγκο, καθώς θεωρούσε πως αυτό επηρέαζε αρνητικά την ψυχολογία και το κίνητρό του.

Η επιλογή αυτή, ωστόσο, δεν είναι εύκολο να προσαρμοστεί από όλους. Ο Μίκι φαν ντε Φεν παραδέχθηκε ότι θα προτιμούσε να γνωρίζει νωρίτερα αν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή, ώστε να οργανώνει καλύτερα την προετοιμασία του για το παιχνίδι.

Ο αμυντικός της Τότεναμ τόνισε πως προσωπικά δυσκολεύεται να συνηθίσει τη νέα διαδικασία, ξεκαθάρισε όμως ότι πρόκειται για απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού και πως οι ποδοσφαιριστές οφείλουν να τη σέβονται.

Η Ολλανδία θα βρεθεί απέναντι στην Ελλάδα στην 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nations League, με την αναμέτρηση να διεξάγεται την 1η Οκτωβρίου στις 21:45.