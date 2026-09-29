Τα ιγκουάνα φαίνεται πως έχουν γίνει ο μεγαλύτερος… πονοκέφαλος του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι. Ένα από τα ερπετά έκανε την εμφάνισή του στην πισίνα του σπιτιού του και ο Έλληνας σταρ δεν έκρυψε την ενόχλησή του, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της Media Day των Χιτ, ο Αντετοκούνμπο δέχθηκε μία ερώτηση που συνέδεε τα ιγκουάνα με την πιθανότητα επέκτασης του συμβολαίου του. Ο ίδιος ξεκαθάρισε αρχικά πως προτιμά να έχει την προσοχή του στραμμένη στη νέα αγωνιστική περίοδο και όχι σε μελλοντικά σενάρια.

Στη συνέχεια, όμως, αποκάλυψε πως αν οι επισκέψεις των ερπετών συνεχιστούν, θα εξετάσει σοβαρά τη μετακόμιση σε διαμέρισμα, όπου δεν θα υπάρχει ούτε πισίνα ούτε γρασίδι. Μάλιστα, δεν συμμερίστηκε καθόλου την άποψη πως τα συγκεκριμένα ζώα είναι… συμπαθητικά, χαρακτηρίζοντάς τα τρομακτικά.

Πέρα από το συγκεκριμένο περιστατικό, ο Γιάννης έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της 14ης σεζόν του στο ΝΒΑ, την πρώτη του με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ. «Year 14, Vamos!» έγραψε χαρακτηριστικά στα social media, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη χαρακτηριστική του πόζα, με τα χέρια ανοιχτά. Η συγκεκριμένη εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από το ίδιο το ΝΒΑ.

Η Media Day είχε, φυσικά, και στιγμές χαλαρότητας. Ο Αντετοκούνμπο είχε την ευκαιρία να αστειευτεί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο, με τους δύο παίκτες να αποτελούν ένα από τα δίδυμα που συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει της νέας σεζόν.