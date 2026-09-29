Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο44) ολοκλήρωσε με επιτυχία την προσπάθειά του στα προκριματικά του τουρνουά ATP 500 στο Τόκιο, επικρατώντας με 2-0 σετ του Ρίνκι Χιτζικάτα (Νο82) και εξασφαλίζοντας την παρουσία του στο κυρίως ταμπλό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε δύο σετ για να ξεπεράσει το εμπόδιο του 28χρονου Αυστραλού και να πανηγυρίσει τη δεύτερη διαδοχική του νίκη στα προκριματικά, μετά από εκείνη απέναντι στον Νισιόκα. Ως Νο1 του προκριματικού ταμπλό, ο Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε τον ρόλο του και πήρε την πρόκριση χωρίς να χάσει σετ.

Η αναμέτρηση κρίθηκε ουσιαστικά στις λεπτομέρειες του πρώτου σετ. Οι δύο τενίστες διατήρησαν το σερβίς τους μέχρι το 10ο game, όταν ο Τσιτσιπάς βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε και έκανε το break. Στη συνέχεια, κράτησε το δικό του σερβίς και έφτασε στο 6-4, παίρνοντας προβάδισμα με 1-0.

Στο δεύτερο σετ, ο 27χρονος μπήκε πιο αποφασιστικά και κατάφερε να «σπάσει» από νωρίς το σερβίς του Χιτζικάτα, αποκτώντας προβάδισμα 2-0. Από εκεί και έπειτα, διαχειρίστηκε αποτελεσματικά την κατάσταση, δεν επέτρεψε στον αντίπαλό του να επιστρέψει στη διεκδίκηση του σετ και έκλεισε το ματς με 6-3.

Ο Τσιτσιπάς είχε σταθερή παρουσία στο δικό του σερβίς, ενώ αξιοποίησε και τις δύο ευκαιρίες για break που δημιούργησε στην αναμέτρηση. Έτσι, έφτασε στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στα προκριματικά, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του σε περίπου μία ώρα και επτά λεπτά.

Πλέον, ο Έλληνας τενίστας στρέφει την προσοχή του στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά, όπου αναμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο. Το όνομα που θα βρεθεί απέναντί του θα προκύψει από την τετράδα των Τέιλορ Φριτζ, Ραφαέλ Χοδάρ, Τομάς Μαρτίν Ετσεβέρι και Λούκα Βαν Άσε.