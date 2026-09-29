Ο Ολυμπιακός, έφυγε με εμφατικό τρόπο από τη «Buesa Arena», διαλύοντας την Μπασκόνια με 106-89. Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, οι Πειραιώτες είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης. Ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 25 ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Έλληνας τεχνικός δείχνει φέτος να έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στον γρήγορο ρυθμό, έχοντας πλέον στα χέρια του και τον Ζαν Μοντέρο, έναν παίκτη που μπορεί να προσφέρει ταχύτητα και δημιουργία στην επίθεση.

Ωστόσο, το ταξίδι στο Κάουνας βρίσκει τον Ολυμπιακό χωρίς τις ιδανικές συνθήκες ξεκούρασης. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την κατάκτηση του Σούπερ Καπ απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με σκορ 101-96. Ο Βεζένκοφ πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Φουρνιέ πρόσθεσε 19 πόντους, ενώ ο Μοντέρο είχε 20 πόντους και 5 ασίστ.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση απαίτησε σημαντική ενεργειακή δαπάνη από τους Πειραιώτες, ενώ το ταξίδι μέχρι το Κάουνας προσθέτει ακόμη μία δυσκολία. Σε μία περίοδο όπου οι αγώνες διεξάγονται ανά δύο ημέρες, η επιβάρυνση για τους παίκτες είναι δεδομένα αυξημένη. Για το λόγο αυτό, ο Ολυμπιακός πρόσθεσε στο ρόστερ του και τον έμπειρο, Ντάνστον.



Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν ακολούθησε την αποστολή για την πρώτη διπλή αγωνιστική της EuroLeague. Ο Σέρβος σέντερ θα παραμείνει στην Αθήνα, προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή και να ξεπεράσει το πρόβλημα τενοντίτιδας που αντιμετωπίζει.

Η Ζάλγκιρις ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επικρατώντας με 83-77 στο Βελιγράδι. Η συγκεκριμένη νίκη έχει διπλή σημασία, καθώς πέρα από το σπουδαίο διπλό, αποτέλεσε και την πρώτη ένδειξη πως οι σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ μπορούν να αποδώσουν από νωρίς.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έδωσε διαφορετική διάσταση στη γραμμή των ψηλών, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος ξεχώρισε τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση, έχοντας 14 πόντους και 6 ασίστ. Σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και ο Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος όταν βρει το χέρι του είναι σε θέση να διαλύσει οποιαδήποτε αμυντική προσέγγιση.

Μεσολάβησε, μάλιστα, μία εύκολη επικράτηση στο πρωτάθλημα απέναντι στη Σιολιάι με 101-82, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Ζάλγκιρις δεν χρειάστηκε να καταναλώσει ιδιαίτερες δυνάμεις. Αυτό αποτελεί ένα επιπλέον θετικό στοιχείο ενόψει της απαιτητικής διπλής αγωνιστικής.

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις της Ζάλγκιρις για περίπου 15 ημέρες, καθώς υπέστη θλάση. Η απουσία του δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στο πλάνο του προπονητικού επιτελείου. Παράλληλα, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Σέιμπεν Λι, με τον Τόμας Μασιούλις να παίρνει την τελική απόφαση λίγο πριν από το τζάμπολ.