Η Μάντσεστερ Σίτι ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με κυρώσεις που κυμαίνονται από πρόστιμο και αφαίρεση βαθμών έως και υποβιβασμό, μετά την καταδίκη της για 114 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, χωρίς να απομακρύνεται τελείως και το σενάριο για αφαίρεση τίτλων.

Πηγή από τον χώρο του ποδοσφαίρου, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (28.9) στο Reuters τα δημοσιεύματα της Παρασκευής (25/9), σύμφωνα με τα οποία η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε τη Σίτι «ένοχη» για όλες εκτός από μία από τις κατηγορίες. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η διαδικασία αναμένεται να «τραβήξει σε μάκρος».

Ο πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι, Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, απάντησε στα δημοσιεύματα για την ετυμηγορία με ανοικτή επιστολή προς τους φιλάθλους, τονίζοντας ότι ο σύλλογος, ο οποίος έχει αρνηθεί εξαρχής οποιαδήποτε παράβαση μετά την απαγγελία των κατηγοριών τον Φεβρουάριο του 2023, παραμένει βέβαιος ότι θα αποδείξει τη θέση του.

«Η διαδικασία της Premier League έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει και η πεποίθησή μας και η πρόθεσή μας να αποδείξουμε την αθωότητα του συλλόγου είναι εξίσου ισχυρές με όταν ξεκίνησε όλο αυτό», έγραψε το Σάββατο. Σε περίπτωση που η Σίτι ασκήσει έφεση μετά την απόφαση της ανεξάρτητης δικαστικής επιτροπής, την υπόθεση θα εξετάσει τριμελές όργανο.

Ωστόσο, ο σύλλογος δεν μπορεί να προσφύγει στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο, το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), το οποίο είχε ακυρώσει τον διετή αποκλεισμό της Σίτι από το Champions League, που είχε επιβάλει η UEFA για υπερβολική αναφορά εσόδων από χορηγίες την περίοδο 2012-2016.

Η διαδικασία της έφεσης, πάντως, ενδέχεται να απέχει πολύ, δεδομένου του αριθμού των κατηγοριών, οι οποίες αφορούν εννέα σεζόν, από το 2009 έως το 2018, και χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια έρευνας προτού απαγγελθούν.

Μακρά παραμονή σε εκκρεμότητα

Είναι πιθανό η φετινή σεζόν της Premier League, στην οποία η Σίτι βρίσκεται στην κορυφή μετά από πέντε συνεχόμενες νίκες, να ολοκληρωθεί χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημη ετυμηγορία και οι σχετικές ποινές, αφήνοντας το πλουσιότερο πρωτάθλημα του κόσμου σε κατάσταση αβεβαιότητας.

Ακόμη κι αν ανακοινωθούν η απόφαση και οι ποινές, η διαδικασία της έφεσης ενδέχεται να καθυστερήσει την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης, ενώ η σεζόν θα βρίσκεται σε εξέλιξη ή ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή της. Σε περίπτωση, ωστόσο, που η υπόθεση ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, μια μεγάλη αφαίρεση βαθμών θα μπορούσε να μετατρέψει τη Σίτι από διεκδικήτρια του τίτλου σε ομάδα που θα δίνει μάχη για την παραμονή της.

Εφόσον οι κατηγορίες επιβεβαιωθούν, η αφαίρεση βαθμών ενδέχεται μάλιστα να είναι τόσο μεγάλη ώστε να καταστήσει πρακτικά αδύνατη την αποφυγή του υποβιβασμού. Υπάρχει, όμως, και το ενδεχόμενο η Σίτι να αντιμετωπίσει ακόμη αυστηρότερη ποινή, όπως συνέβη με τη Γιουβέντους μετά την υπόθεση διαφθοράς που αφορούσε χειραγώγηση των ορισμών διαιτητών και συγκλόνισε το ιταλικό ποδόσφαιρο πριν από δύο δεκαετίες.

Πολλοί σύλλογοι αντιμετώπισαν βαριές κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και αφαιρέσεις βαθμών, όμως η Γιουβέντους πλήρωσε το μεγαλύτερο τίμημα μετά το σκάνδαλο «Calciopoli», καθώς της αφαιρέθηκαν δύο τίτλοι Serie A και υποβιβάστηκε στη Serie B. Η σεζόν 2004-05 της Serie A δεν έχει πλέον πρωταθλητή, ενώ ο τίτλος της περιόδου 2005-06 απονεμήθηκε στην Ίντερ.

Μία αντίστοιχη αναδρομική αλλαγή στην ιστορία των πρωταθλητών της Premier League θα μπορούσε να επηρεάσει όλους τους συλλόγους, αλλά και την αξιοπιστία της ίδιας της διοργάνωσης.

Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν νομικές προσφυγές από άλλους συλλόγους, οι οποίοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι έχασαν χρηματικά έπαθλα και οικονομικές ευκαιρίες, εάν κριθεί ότι η Σίτι απέκτησε αγωνιστικό πλεονέκτημα από τις δραστηριότητες για τις οποίες κατηγορείται.