Μια στιγμή ήταν αρκετή για να αλλάξει τη ζωή του. Ο Κωνσταντίνος «Κώστας» Λίμα, ο 32χρονος ποδοσφαιριστής του Αστέρα Παστίδας, βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (26/9) αντιμέτωπος με μια σκληρή δοκιμασία, όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο έξω από την Παστίδα της Ρόδου.



Ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο πόδι, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η ζωή του πλέον δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.



Η μεγάλη μάχη, ωστόσο, δόθηκε στο χειρουργείο, όπου οι γιατροί χρειάστηκε να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό του ποδιού του κάτω από το γόνατο, προκειμένου να προστατευτεί η υγεία του.

Η σφοδρή σύγκρουση που άλλαξε τα πάντα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Κώστας Λίμα επέβαινε στη μοτοσικλέτα του όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο – σύμφωνα με τις αναφορές – είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.



Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τον 32χρονο να τραυματίζεται βαριά και να χτυπά σε πινακίδα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του κάτω άκρου του.



Οι γιατροί έκριναν πως ο ακρωτηριασμός ήταν αναγκαίος, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του.

Ο γιος του Νόνι Λίμα που μεγάλωσε μέσα στο ποδόσφαιρο

Ο Κώστας Λίμα δεν είναι ένα άγνωστο όνομα για την ποδοσφαιρική κοινότητα της Ρόδου. Είναι γιος του Νόνι Λίμα, του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κυρίως με τη φανέλα του Πανιωνίου.



Ο πατέρας του παρέμεινε ενεργός στον χώρο και μετά το τέλος της καριέρας του ως ποδοσφαιριστής, ακολουθώντας την προπονητική, ενώ ο Κώστας ακολούθησε τη δική του διαδρομή μέσα στα γήπεδα.



Η Ρόδος στο πλευρό του: «Είμαστε όλοι μαζί σου»

Η είδηση του σοβαρού τραυματισμού του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στις ομάδες και στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου στο νησί.



Η Ρόδος, ομάδα στην οποία είχε αγωνιστεί στο παρελθόν ο Κώστας Λίμα, ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησής της με τον Αστέρα Παστίδας, δείχνοντας πως σε τέτοιες στιγμές το αποτέλεσμα περνά σε δεύτερη μοίρα.



«Για την οικογένεια της Ρόδου, ο Κώστας δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιριστής της αντίπαλης ομάδας. Έχει φορέσει και τιμήσει τη φανέλα μας και αποτελεί κομμάτι της διαδρομής του συλλόγου μας», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ομάδας.



«Άπαντες γνωρίζουμε τη δύναμη και τον χαρακτήρα του και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή τη δοκιμασία θα την αντιμετωπίσει όπως έχει μάθει σ’ όλη του τη ζωή. Σαν μαχητής! Κώστα, είμαστε όλοι μαζί σου!», σημείωσε η Ρόδος.

Μια νέα αρχή μετά τη δύσκολη στιγμή

Ο Κώστας Λίμα βρίσκεται πλέον σε μια διαφορετική φάση της ζωής του, έχοντας μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση. Η στήριξη της οικογένειάς του, των συμπαικτών του και ολόκληρης της ποδοσφαιρικής κοινότητας της Ρόδου αποτελούν το πιο σημαντικό «στήριγμα» σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.



Για έναν αθλητή που έχει μάθει να παλεύει μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, η μεγαλύτερη αναμέτρηση τώρα δεν γίνεται σε κάποιο γήπεδο, αλλά έξω από αυτό. Και αυτή τη φορά, ο στόχος δεν είναι μια νίκη, αλλά μια νέα αρχή