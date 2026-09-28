Νέος πονοκέφαλος δημιουργείται στο στρατόπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Πάτρικ Ντόργκου στάθηκε άτυχος κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την Εθνική Δανίας. Ο διεθνής αμυντικός τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στην Ουαλία για το Nations League, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.



Μετά τις απαραίτητες πρώτες εκτιμήσεις από το ιατρικό επιτελείο των Δανών, αποφασίστηκε η άμεση αποχώρησή του από την αποστολή. Ο ποδοσφαιριστής επιστρέφει εσπευσμένα στην Αγγλία, όπου θα υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις από τους γιατρούς της Γιουναϊτεντ για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς και ο χρόνος απουσίας του.

Ο 21χρονος πολυσύνθετος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί ως αριστερός εξτρέμ, αριστερός μπακ ή αριστερός wing-back, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στη νίκη της Δανίας με 2-0, δείχνοντας να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πίσω μέρος του μηρού του.

«Έχει έναν τραυματισμό και πρέπει να επιστρέψει στη βάση του. Πρέπει να κληθεί ένας νέος παίκτης», δήλωσε ο προπονητής της Δανίας, Μπράιαν Ρίμερ, στο TV2.

Ο Ντόργκου έχει αγωνιστεί και στα πέντε παιχνίδια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League τη φετινή σεζόν. Στην τελευταία αναμέτρηση πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, μπήκε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά και έδωσε την ασίστ στον Ματέους Κούνια για την ισοφάριση στο 1-1 με τη Φούλαμ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.