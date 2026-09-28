Την τεχνική του κατάρτιση και τον πλήρη έλεγχο της μπάλας παρουσίασε ο Ζινεντίν Ζιντάν κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας που πραγματοποιεί η εθνική Γαλλίας. Ο Γάλλος προπονητής βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής με τις κινήσεις του στον αγωνιστικό χώρο, καθώς το βίντεο από την παρουσία του στην ομάδα αποτυπώνει την επαφή του με τη στρογγυλή θεά.

Η παρουσία του στον πάγκο συνδυάζεται με στιγμιότυπα στα οποία ο ίδιος συμμετέχει ενεργά στις ασκήσεις.

Η επαφή με την μπάλα και ο χειρισμός στο γήπεδο

Στο υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα, ο Γάλλος τεχνικός πραγματοποιεί χειρισμούς που θυμίζουν την περίοδο κατά την οποία αγωνιζόταν ως ποδοσφαιριστής. Οι κινήσεις του με την μπάλα στα πόδια επιβεβαιώνουν τη διατήρηση των ατομικών του χαρακτηριστικών.

Το σύντομο αυτό στιγμιότυπο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο «Ζιζού» κινείται στον χώρο, προσφέροντας εικόνες από την καθημερινότητα των προπονήσεων του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.