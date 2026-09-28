Έντεκα καινούργιοι παίκτες και μια ομάδα που ακόμη διαμορφώνεται. Ο Βασίλης Σπανούλης βλέπει θετικά τη δουλειά που γίνεται στον Άρη, αλλά ξεκαθαρίζει ότι η απόσταση μέχρι το αγωνιστικό επίπεδο που επιδιώκει παραμένει μεγάλη.

Οι «κίτρινοι» αρχίζουν τις επίσημες υποχρεώσεις τους την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στη Γαλλία απέναντι στη Λε Μαν, για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Ακολουθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα, στην πρεμιέρα τους στη Stoiximan GBL.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη δουλειά των παικτών»

Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος, ο Σπανούλης στάθηκε στην ανάγκη να αποκτήσει συνοχή ένα ρόστερ με πολλές νέες προσθήκες.

«Εύχομαι η ομάδα μου να έχει υγεία. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ, έχουμε 11 καινούργιους παίκτες. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλω, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη δουλειά των παικτών μέχρι στιγμής και εύχομαι φέτος να πετύχουμε τον στόχο μας», ανέφερε.

Ο Σπανούλης έχει αναλάβει τον Άρη με συμφωνία τριετούς διάρκειας, όπως είχε ανακοινώσει η ΚΑΕ. Η νέα σεζόν αποτελεί έτσι την αφετηρία της συνεργασίας τους, με την καθημερινή δουλειά να βρίσκεται στο επίκεντρο των πρώτων τοποθετήσεών του.

Τα μπάτζετ ανεβαίνουν και ο ανταγωνισμός μεγαλώνει

Ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε και στην εικόνα του ελληνικού πρωταθλήματος, εκτιμώντας ότι η ενίσχυση των ομάδων εκτείνεται πέρα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

«Εύχομαι καλή χρονιά και υγεία και στον ΑΡΗ και σε όλες τις ομάδες. Εύχομαι να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πλέον, έχουν δυναμώσει όλες οι ομάδες. Έχουν εκτοξευθεί τα μπάτζετ πολλών ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Συνέχισε, τονίζοντας την ποιότητα που βλέπει και στις θεωρητικά μικρότερες ομάδες:

Όλες οι ομάδες, ακόμα και οι πιο «μικρές» θεωρητικά, έχουν πάρα πολύ καλές ομάδες με πολύ καλά μπάτζετ. Έχουμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μπάσκετ στην Ελλάδα.»

Για τον Άρη, οι δύο εκτός έδρας πρεμιέρες θα δώσουν τα πρώτα επίσημα δείγματα αυτής της προσπάθειας. Ο Σπανούλης δηλώνει ικανοποιημένος από τη διάθεση των παικτών του. Το επόμενο ζητούμενο είναι η δουλειά της προετοιμασίας να αρχίσει να αποτυπώνεται στο παρκέ.