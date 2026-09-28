Σε δηλώσεις προχώρησε ο Άγγελος Χαριστέας μετά την ιστορική νίκη της Εθνικής κόντρα στη Γερμανία και προειδοποίησε τους Γερμανούς για τον επαναληπτικό αγώνα στη Θεσσαλονίκη.

«Όλοι περιμένουν στη Θεσσαλονίκη. Το γήπεδο θα είναι sold out. Αυτή τη στιγμή είναι μία πολύ καλή περίοδος για την Εθνική Ελλάδας, ώστε να επιστρέψει ξανά ψηλά», είπε στη Bild ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004.

Επίσης, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη συνάντηση με τον Ότο Ρεχάγκελ, καθώς ο άλλοτε σπουδαίος διεθνής επιθετικός βρέθηκε στη Γερμανία στο παιχνίδι των θρύλων για τα 100 χρόνια του Weserstadion.

«Είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα και σαν πατέρας για μένα. Έχουμε έναν πολύ ιδιαίτερο δεσμό», είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, δεν έκρυψε την επιθυμία του να επιστρέψει επαγγελματικά στη Γερμανία, αναφέροντας: «Ζω όλη την ημέρα με το ποδόσφαιρο, βλέπω και παρακολουθώ τα πάντα. Έχω παίξει στο υψηλότερο επίπεδο και γνωρίζω τι χρειάζεται μία ομάδα. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να εργαστώ στη Γερμανία. Αυτό είναι το όνειρό μου».