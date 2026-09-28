Τρομερό είναι το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων για τα 2 προσεχή παιχνίδια της Εθνικής μας ομάδας με τις Ολλανδία και Γερμανία.

Δεν κρατιούνται οι Έλληνες φίλαθλοι για τους αγώνες της Εθνικής στην Τούμπα. Αυτό πηγάζει από τον απίστευτο αριθμό ατόμων που είναι σε αναμονή για ένα εισιτήριο. Η λίστα αναμονής έχει ξεπεράσει τους 100.000 ανθρώπους, δείγμα και της “δίψας’ του κόσμου για αυτούς τους 2 αγώνες που θα γίνουν ως εξής:

Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)

Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)